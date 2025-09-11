Banghó rebaja su Notebook gamer i7 un 20%: potencia y precio que sorprenden

Banghó lanzó una oferta que está llamando la atención de los fanáticos del mundo gamer . Su Notebook Gamer GM-15Z13 ahora cuesta $1.519.999, tras una rebaja del 20% sobre su precio original de $1.899.999. Una verdadera oportunidad para quienes buscan potencia y rendimiento en un mismo equipo.

El corazón de esta notebook es el procesador Intel Core i7-13620H de 13ª generación, acompañado de 16GB de RAM DDR4 con posibilidad de expandirse hasta 64GB. Para el almacenamiento, incluye un SSD de 1TB NVMe PCIe Gen 4.0, ideal para tiempos de carga más rápidos.

En gráficos, cuenta con una Nvidia GeForce RTX 3050 de 6GB, que asegura fluidez y calidad visual en los juegos más exigentes.g

La pantalla de 15,6 pulgadas Full HD ofrece una resolución de 1920x1080 píxeles y una tasa de refresco de 144Hz, lo que garantiza movimientos nítidos y sin interrupciones. Además, su ángulo de visión de 170° la convierte en una aliada tanto para jugar como para disfrutar de contenidos multimedia.

La GM-15Z13 integra Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, puerto RJ45, HDMI, Mini DisplayPort, lector de MicroSD y múltiples puertos USB 3.2. También incorpora teclado retroiluminado en español, cámara HD, parlantes, micrófono integrado y sistema de seguridad Kensington lock.

Su batería de 53.35Wh y un peso de 2.05 kg la hacen equilibrada entre potencia y portabilidad. Todo esto acompañado por Windows 11 Home y la aplicación Sound Blaster Studio.

Garantía de 2 años, precio y disponibilidad

Banghó fabrica este modelo en Argentina y ofrece una garantía oficial de dos años, certificada por TUV Rheinland. Un detalle que refuerza la confianza en el producto y su soporte técnico.

La Banghó Notebook gamer GM-15Z13 está disponible con un 20% de descuento, quedando en $1.519.999. Una promoción limitada que convierte a este equipo en una de las opciones más competitivas del mercado local para quienes buscan una portátil gamer de alto nivel.