Aumentos y cambios en Xbox Game Pass provocaron avalancha de bajas y quejas de usuarios en la web
Los nuevos planes y el aumento de Xbox Game Pass generaron malestar entre los jugadores, que denuncian problemas para cancelar sus membresías.
Microsoft alineó el programa de Game Pass de Xbox con el modelo de PlayStation Plus y ahora ofrece tres niveles: Essential, Premium y Ultimate. Este último mantiene los estrenos día 1 y ventajas extra, pero será hasta 50% más caro. Su precio aumenta a US$ 29,99 por mes, equivalentes a casi unos $43.000 ARS. Durante años, Xbox Game Pass fue sinónimo de catálogo amplio a costo bajo. Con estos ajustes, esa ecuación quedó en duda para una porción importante de jugadores quienes estallaron por los aumentos y provocaron una aalancha de bajas y quejas en la web.
Las redes se llenaron de testimonios de usuarios que decidieron cortar la suscripción y que, además, tuvieron problemas técnicos al hacerlo. “Sí, también lo intentaron conmigo. Pero mantuve mi postura hasta que lo cancelé y luego tuvieron el descaro de preguntar: ‘¿quieres decirnos por qué?’ ¡Como si no supieran por qué!”, contó uno. Otro aseguró: “Me tomó 15 minutos cancelar porque el sitio no funcionaba”. También se multiplicaron mensajes como “esta vez realmente podría cancelar el servico Xbox Game Pass ” y críticas al nuevo costo anual: “No compraré contenido de allí que de alguna manera justifique pagar US$ 360 al año… Es solo un aumento loco”.
Te Podría Interesar
Qué ofrece ahora Ultimate y lo que queda por ver
Microsoft busca compensar el alza con beneficios. El plan Ultimate suma más de 90 juegos y acceso a la biblioteca de Ubisoft+ Classics, con sagas como Assassin’s Creed o Far Cry. Además, incluye las recompensas mensuales de Fortnite Crew, el programa del exitoso free-to-play de Epic Games. La apuesta es clara: mejorar el valor percibido para frenar la fuga de suscriptores.
El escenario inmediato es tenso. Los aumentos, quejas y las cancelaciones pintan un panorama negativo para Xbox Game Pass. Falta saber si la nueva estrategia logrará sostener ingresos a costa de perder volumen, o si el golpe a la fidelidad de la base de usuarios pesará más que los beneficios agregados. Por ahora, el mensaje es nítido: con precios más altos y cambios en la propuesta, una parte de la comunidad no está dispuesta a seguir pagando. Microsoft deberá demostrar, juego en mano, que el salto de tarifa vale la pena.