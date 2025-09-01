Así es la PC hecha de cartón, que funciona y se volvió viral en Internet

Mientras el mundo del hardware se obsesiona con disipadores de última generación, cajas de acero templado y acabados premium, un creador anónimo de Reddit decidió ir en la dirección opuesta: construir una PC completamente hecha de cartón . El resultado es un proyecto artístico que combina precisión técnica, humor y cultura gamer, y que rápidamente se volvió viral en la comunidad.

El modder no se limitó a improvisar una caja para alojar componentes. Cada pieza de hardware fue recreada manualmente en cartón , desde la torre principal hasta la placa base, la tarjeta gráfica, la fuente de alimentación y la memoria RAM. Todas las partes fueron cortadas y ensambladas a mano, respetando formas, proporciones y hasta elementos mecánicos.

Uno de los detalles que más llamó la atención es el ventilador de la CPU, que fue fabricado enteramente en cartón y es capaz de girar como en una PC funcional. Este toque, a medio camino entre el papercraft y el modding, le otorgó al proyecto un nivel de realismo sorprendente.

Las ranuras de memoria RAM incluso simulan efectos RGB, mientras que el disco duro fue recreado con platos internos visibles y un brazo actuador, imitando con gran fidelidad su funcionamiento real. La CPU cuenta con su propia barra de tensión, y hasta los cables fueron reproducidos con envoltorios de cartón para dar la ilusión de conexiones auténticas.

El detalle final: un monitor CRT de cartón e inspiración en Genshin Impact

El creador explicó que su diseño se inspiró en el personaje Ineffa de Genshin Impact, razón por la cual la PC está decorada con colores, motivos y accesorios que remiten al estilo visual del popular videojuego. Esta estética reforzó la viralidad del proyecto, que fue rápidamente compartido por fanáticos del título de miHoYo.

Como si no fuera suficiente, en los últimos segundos del video compartido en Reddit aparece un monitor CRT, también fabricado íntegramente en cartón. Con su diseño voluminoso y pantalla convexa, evoca la estética retro de los años noventa, aportando un toque nostálgico que elevó aún más la creatividad del proyecto.

Mirá paso a paso como este fanático construyó una PC de cartón

Embed - Así es la computadora hecha de cartón, que funciona y se volvió viral en Internet

¿Funciona realmente esta PC de cartón?

La respuesta es no, al menos desde el punto de vista informático. Este ordenador no puede ejecutar videojuegos ni programas, ya que se trata de una maqueta artística. Sin embargo, sí hay piezas que funcionan mecánicamente, como los ventiladores y las bisagras de la torre, que le otorgan realismo estructural.

Los usuarios de Reddit destacaron el ingenio detrás del proyecto con comentarios como: “Esto no es un proyecto útil. Pero es una prueba de creatividad, humor y amor por el mundo tech. Y en un mundo lleno de benchmarks, a veces lo que más impresiona no es el rendimiento, sino el ingenio”.