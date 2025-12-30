Aprovechá el descuento de la PlayStation Portal: casi $400.000 menos en Mercado Libre

No te pierdas el descuento de $380.000 en el reproductor portátil PlayStation Portal en Mercado Libre. Juega tus juegos de PS5 sin usar la televisión.

Mercado Libre sigue sorprendiendo con sus ofertas de fin de año, y esta vez el reproductor portátil PlayStation Portal es el gran protagonista. Este dispositivo te permite disfrutar de tus juegos de PS5 sin tener que usar la televisión, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan flexibilidad y comodidad a la hora de jugar. Además, gracias a una rebaja de casi $400.000, se presenta como una oportunidad única para los fanáticos de PlayStation.

El PlayStation Portal se conecta a tu consola PS5 a través de Wi-Fi, lo que te permite jugar en cualquier parte de tu casa, sin depender de la televisión. Ya no tendrás que esperar a que alguien más termine de ver su programa favorito para poder jugar: con solo encender el dispositivo y conectarlo a tu red Wi-Fi, estarás listo para disfrutar de tus juegos de PS5 y PS4 favoritos. Este reproductor portátil te ofrece la libertad de jugar en cualquier habitación, ya sea en el sofá, en la cocina o en el jardín, sin necesidad de estar frente a la pantalla de la televisión.

ps5 portal El PlayStation Portal permite jugar títulos de PS5 en cualquier habitación sin usar televisión casa Imagen extraída de la web Inmersión total con características avanzadas Además de la portabilidad, el PlayStation Portal destaca por la pantalla LCD de 8 pulgadas con resolución Full HD de 1080p y 60 fps, lo que garantiza una experiencia de juego fluida y de alta calidad. Cada detalle de tus juegos se mostrará de manera nítida, permitiéndote disfrutar de la acción como nunca antes.

Para mejorar aún más la experiencia, el dispositivo incluye el mando inalámbrico DualSense, que incorpora retroalimentación háptica y gatillos adaptativos. Estas funciones ofrecen una sensación de inmersión sobrecogedora, ya que las vibraciones del mando responden a las acciones dentro del juego, simulando el entorno y los movimientos en tiempo real. Además, la resistencia dinámica de los gatillos imita la tensión de las interacciones con el equipo y los objetos del juego, llevando la experiencia de juego a otro nivel.

ps5 portal2 Pantalla Full HD, 60 fps y mando DualSense garantizan una experiencia inmersiva y fluida total Imagen extraída de la web Sin necesidad de PlayStation Plus para jugar Una de las grandes ventajas del PlayStation Portal es que no necesitas una suscripción a PlayStation Plus para usarlo. Si bien algunos juegos requieren de una suscripción activa para acceder al modo multijugador, puedes disfrutar de la mayoría de los títulos de PS5 y PS4 sin tener que pagar por servicios adicionales. El dispositivo también es compatible con cualquier red Wi-Fi con una velocidad mínima de 5 Mbps, aunque se recomienda una conexión de alta velocidad de al menos 15 Mbps para garantizar una experiencia óptima.