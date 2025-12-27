Apple TV 4K 2026: Siri, IA y juegos de consola llegarán próximamente

El nuevo dispositivo de streaming de Apple llegaría el año que viene con el potente chip A17 Pro, funciones de IA y videojuegos de alto nivel.

Apple prepara una renovación profunda para su centro de entretenimiento en el hogar. El próximo Apple TV 4K llegaría finalmente en 2026 con mejoras que van más allá de ver series o películas. La idea de la compañía es que este equipo sea una herramienta más potente para el uso diario en el hogar.

El modelo de tercera generación salió en 2022 y ya le toca un cambio. Aunque muchos esperaban novedades para este 2025, el calendario de Cupertino apunta a que la sorpresa llegará en unos meses. Según algunos informes de MacRumors, la clave de este salto está en el procesador. No es un tema menor, porque pasar de los chips actuales a uno más moderno cambia totalmente la experiencia de quien está sentado frente a la tele.

image Apple TV 4K: rumores y especulaciones del modelo 2026. Imagen extraída de la web Videojuegos AAA y potencia de sobra con el chip A17 Pro El rumor que más suena en el ambiente tecnológico es el uso del chip A17 Pro. Es el mismo que tienen los iPhone 15 Pro y que permite correr títulos como Resident Evil 4 o Assassin’s Creed Mirage. Si esto se confirma, el aparato dejaría de ser solo una caja para ver Netflix y pasaría a ser una consola de juegos hecha y derecha. Es un cambio importante para el mercado hogareño.

Además, con tvOS 26 ya se pueden conectar los mandos de PlayStation 5 y Xbox por Bluetooth sin vueltas. El terreno está listo para que los desarrolladores se animen a traer juegos grandes a la pantalla grande de la casa. Incluso títulos como Red Dead Redemption ya asoman la cabeza en el ecosistema, lo que demuestra que Apple quiere competir en serio en el mundo del gaming sin depender tanto de la nube.

Apple Intelligence y una Siri que entiende todo El otro gran pilar de esta actualización es la llegada de la IA propia de la marca a los Apple TV 4K. Mark Gurman, el periodista de Bloomberg que siempre tiene la primicia, avisó que este equipo tendrá componentes internos nuevos para manejar Apple Intelligence. Esto significa que Siri va a ser mucho más inteligente y contextual para el 2026, dejando atrás esas respuestas acotadas que a veces resultan un poco básicas.