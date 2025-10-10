AMD y OpenAI firman una alianza estratégica para desplegar sus GPU

El acuerdo entre AMD y OpenAI marca un nuevo hito en la expansión de la inteligencia artificial a gran escala. Ambas compañías anunciaron una alianza estratégica para desplegar 6 gigavatios de GPU AMD Instinct, destinadas a potenciar los próximos desarrollos de OpenAI.

El primer paso de este acuerdo será la instalación de 1 gigavatio de GPUs AMD Instinct MI450, prevista para comenzar en la segunda mitad de 2026. Este despliegue forma parte de un plan multianual que contempla nuevas generaciones de hardware y soluciones de inteligencia artificial a gran escala.

“Estamos encantados de asociarnos con OpenAI para ofrecer capacidad de cómputo masiva para IA”, afirmó Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de AMD. “Esta colaboración une lo mejor de ambas compañías para impulsar el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial”. “Estamos encantados de asociarnos con OpenAI para ofrecer capacidad de cómputo masiva para IA”, afirmó Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de AMD. “Esta colaboración une lo mejor de ambas compañías para impulsar el desarrollo del ecosistema de inteligencia artificial”.

Por su parte, Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, destacó que el acuerdo representa “un paso clave para construir la capacidad de cómputo necesaria para aprovechar todo el potencial de la IA”.

Según el comunicado oficial, el convenio incluye la emisión de una opción de compra de hasta 160 millones de acciones de AMD a favor de OpenAI. Estas acciones se liberarán en distintas etapas, vinculadas al avance de los hitos técnicos y comerciales, así como al cumplimiento de objetivos de precio de las acciones.

La alianza también busca fortalecer la cooperación técnica entre ambas empresas, que comenzó con las series MI300X y MI350X. Este trabajo conjunto permitirá optimizar los futuros desarrollos de hardware y software, impulsando tanto la innovación como la competitividad frente a otras compañías del sector.

“Construir el futuro de la inteligencia artificial requiere una colaboración profunda en cada capa del ecosistema”, señaló Greg Brockman, presidente de OpenAI. “Trabajar junto a AMD nos permitirá escalar para ofrecer herramientas de IA que beneficien a las personas en todo el mundo”. “Construir el futuro de la inteligencia artificial requiere una colaboración profunda en cada capa del ecosistema”, señaló Greg Brockman, presidente de OpenAI. “Trabajar junto a AMD nos permitirá escalar para ofrecer herramientas de IA que beneficien a las personas en todo el mundo”.

Un acuerdo de alto impacto económico

AMD prevé que este acuerdo genere decenas de miles de millones de dólares en ingresos, según declaró su directora financiera, Jean Hu. Además, se espera que contribuya a fortalecer el valor para los accionistas y a incrementar las ganancias por acción de la empresa.

image OpenAI potenciará con AMD el uso de NPu's. OpenAI

Con esta alianza, AMD y OpenAI consolidan su posición como actores clave en la evolución de la inteligencia artificial global. El acuerdo no solo refuerza la infraestructura tecnológica necesaria para los modelos de próxima generación, sino que también impulsa la competencia en el mercado de chips de alto rendimiento, dominado hasta ahora por NVIDIA.