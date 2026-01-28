Ajustes estrictos de la cuenta: la nueva muralla de WhatsApp contra el espionaje

La app de mensajería WhatsApp estrena una función que bloquea archivos de desconocidos para proteger a periodistas y figuras públicas de hackeos complejos.

WhatsApp anunció el lanzamiento de una herramienta de seguridad extrema pensada para proteger a figuras públicas y periodistas. Se trata de los ajustes estrictos de la cuenta, una opción que restringe funciones del sistema para evitar que software espía ingrese a los dispositivos mediante archivos enviados por números que no están registrados en la agenda.

Cómo activar los "ajustes estrictos de la cuenta" en tu teléfono Esta función de ajustes de cuenta busca que las charlas digitales sean tan seguras como una conversación cara a cara. La empresa explicó que, si bien el cifrado de extremo a extremo viene por defecto para todos, hay personas que necesitan una capa extra de protección contra ataques muy sofisticados a WhatsApp que no se ven todos los días.

WhatsApp Mensajería - Portada WhatsApp suma una nueva función para protefer tu privacidad. Shutterstock Para poner en marcha esta utilidad, los usuarios tienen que seguir una ruta sencilla dentro de la aplicación. El camino es ir a Ajustes, entrar en Privacidad y luego buscar el menú de Opciones avanzadas. Cabe destacar que la implementación de esta mejora se hace de forma gradual, por lo que es posible que tarde unas semanas en aparecer en todos los teléfonos del país. Al activarla, el sistema se pone mucho más firme y limita varios aspectos del funcionamiento normal para garantizar que nadie pueda meterse en tus mensajes sin permiso.

Una de las restricciones más importantes es el bloqueo total de archivos adjuntos y contenido multimedia (como fotos o videos) que provengan de personas que no tenés guardadas en tu lista de contactos en WhatsApp. De esta manera, se corta de raíz la posibilidad de que un extraño te mande un archivo infectado que pueda tomar el control de tu equipo al toque.

La lucha técnica contra el Spyware y los hackeos Detrás de esta interfaz amigable, hay un cambio profundo en cómo se construye el software. Los desarrolladores de la plataforma implementaron un lenguaje de programación llamado "Rust" para gestionar el contenido multimedia de forma segura. Esta decisión técnica tiene como meta principal proteger las fotos y los videos de amenazas externas como el Spyware.