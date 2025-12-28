5 prompts de ChatGPT para marketing: guía actualizada

El mundo del marketing cambió por completo con la llegada de nuevas herramientas tecnológicas. Para destacar entre tanta competencia, conocer los mejores prompts de ChatGPT resulta fundamental para cualquier creador de contenido o dueño de negocio. Estas instrucciones precisas permiten que la inteligencia artificial entienda exactamente qué necesita tu marca para crecer.

Hoy en día, no basta con pedirle "ayuda" a la computadora o ChatGPT. Hay que ser específicos. Según los especialistas en métricas digitales, una instrucción bien redactada puede ahorrar hasta un 70% del tiempo de planificación en una campaña de marketing. Por eso, si querés que tu proyecto tenga facha y sea profesional, tenés que aprender a manejar estas órdenes de forma eficiente.

Marketing digital: Creá una guía de estilo profesional desde cero Si recién estás arrancando o sentís que tu marca no está totalmente definida, este primer paso es clave. Podés pedirle a la inteligencia artificial que desarrolle un esquema completo para tu guía de estilo. La idea es que incluya secciones de tipografía, paleta de colores, uso del logo y, sobre todo, el tono de voz en el prompt.

image Los prompts de ChatGPT ayudan a que los equipos creativos definan una identidad visual coherente en pocos minutos. Academy OpenAI Con un comando claro, la herramienta te tira las pautas de qué hacer y qué evitar. Esto sirve para que todo lo que publiques en Instagram, TikTok o tu web tenga una misma cara y no parezca que lo escribieron diez personas distintas. Es una forma sencilla de poner orden si no tienes la posibilidad de gastar una fortuna en consultorías externas de entrada.

Inteligencia artificial: Ideá campañas visuales que llamen la atención A veces uno se queda en blanco frente a la hoja y no sale ni una idea. Ahí es donde entra el "storytelling" visual. Podés pedirle a la IA que piense tres conceptos distintos para una campaña temática. Lo ideal es que le solicites un nombre para el concepto, el estilo visual y los elementos narrativos principales, como el estado de ánimo o los colores predominantes.