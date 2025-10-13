5 funciones de Android ideales para enseñarles a tus padres o a jubilados

Muchos jubilados , padres o personas de edad avanzada tienen dificultades a la hora de aprender a usar las funciones de Android en su teléfono celular. En este sentido, enseñarles algunos de los ‘trucos o secretos’ ocultos del sistema puede hacerles la vida un poco más fácil y, sobre todo, ayudarles a evitar errores que comprometan su seguridad o su confianza con la tecnología.

Debemos entender que lo que para nosotros puede parecer simple, para ellos puede resultar casi mágico. Desde compartir una foto sin complicaciones hasta buscar una información en el navegador son acciones cotidianas para la mayoría, pero no necesariamente para ellos. Por eso, a continuación te presentamos cinco funciones esenciales que probablemente no conocen y que, una vez que las descubran, no podrán dejar de usar.

Enviar archivos por mail puede ser una pesadilla para muchos. La solución está integrada en el propio sistema Android y se llama ‘Quick Share’. Esta función permite enviar fotos, videos, documentos o cualquier archivo a otro dispositivo cercano con solo un par de toques.

Es la forma más fácil de intercambiar fotos con amigos o familiares sin necesidad de tutoriales complicados. Simplemente se selecciona el archivo, se toca en ‘Compartir’, se elige ‘Quick Share’ y se selecciona el dispositivo de destino.

Uno de los trucos más útiles y desconocidos. En la mayoría de los teléfonos Android , al presionar dos veces el botón de encendido, la cámara se abre al instante, incluso con el teléfono bloqueado.

Estas funciones de Android son ideales para enseñar a tus padres o a un jubilado.

Enséñales este atajo a tus padres y nunca más se perderán de sacar una foto por no encontrar el ícono de la cámara. Como extra, recordarles que los botones de volumen funcionan como disparador, lo que les permitirá sostener el teléfono con más firmeza al tomar una foto.

Consejos-Ayuda-Teléfonos-Jubilados - Interna 2 Simplifica el uso de Android para un jubilado con estas 5 funciones esenciales. shutterstock

Google Lens y Google Maps: dos aliados para los padres aventureros

Muchas personas mayores no saben que su teléfono tiene un "ojo mágico". Se trata de Google Lens, una función que se activa tocando el ícono de la cámara en la barra de búsqueda de Google. Permite apuntar a una planta, un objeto o un texto y obtener información al instante.

Por otro lado, Google Maps esconde dos funciones de seguridad clave. La primera es la posibilidad de descargar mapas sin conexión, ideal para paseos en zonas con mala señal. La segunda es ‘Compartir ubicación’ en tiempo real, para que puedas saber si llegaron bien a destino. ¿Cuántas veces una simple herramienta de seguridad como esta podría haber evitado una preocupación innecesaria?

Consejos-Ayuda-Teléfonos-Jubilados - Interna 3 Ayuda a tus padres a dominar su teléfono Android con estas simples funciones. shutterstock

Modo 'No Molestar': paz y tranquilidad con un solo toque

Los grupos de WhatsApp o las llamadas de spam pueden ser muy molestos, sobre todo por la noche. La función ‘No Molestar’ es la solución perfecta. Se activa desde el panel de ‘Ajustes Rápidos’ (deslizando el dedo desde arriba hacia abajo) y silencia todas las notificaciones y llamadas.

Lo más importante es enseñarles a configurar las excepciones: podés hacer que, aunque el modo esté activado, las llamadas de contactos familiares importantes sí suenen. De esta forma, se aseguran un descanso sin interrupciones pero siguen estando contactarles para lo urgente.