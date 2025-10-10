¿Tu celular Android anda lento?, este truco puede ayudarte a optimizarlo

Una de las preocupaciones que más aqueja a los usuarios de celulares Android es que a medida que pasa el tiempo, el dispositivo se vuelve más lento. Abrir una aplicación puede tardar más de lo normal o, incluso trabarse. Esto puede deberse a múltiples factores, pero existe un truco infalible para revertir la situación.

Al manifestar este tipo de experiencia, muchos usuarios creen que el celular quedó obsoleto y que sí o sí deben conseguir un nuevo modelo. Sin embargo, muchas veces esta lentitud no tiene que ver con la antigüedad del equipo, sino con ajustes internos que vienen activados desde fábrica y que consumen recursos que no son necesarios para el funcionamiento del dispositivo.

Flujo de Tareas-Android - Interna 2 El secreto de Android para hacer que tu celular sea más rápido. ¿Cómo evitar que tu Android se vuelva lento? La razón por la cual el dispositivo Android funciona con lentitud tiene que ver con las animaciones del sistema son aquellos efectos visuales que aparecen cuando se abre una aplicación, se vuelve al menú o se navega entre pantallas. Si bien esta experiencia puede ser más atractiva, en realidad representa un gasto en la memoria RAM y el procesador que puede jugar en contra, sobre todo en aquellos modelos de gama media o baja o equipos con varios años de uso. En este sentido, desactivar o reducir estas animaciones es muy sencillo y al hacerlo, el celular responde más rápido, las aplicaciones se abren sin demora y la navegación se vuelve más fluida. ¿Cómo desactivarla?