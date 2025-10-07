Qué significa el punto verde o naranja en tu iPhone o Android

¿Ese punto arriba de la pantalla es estético… o una señal de que una app accede a tu cámara o micrófono ahora mismo?

Punto verde/naranja en la barra superior: alerta de privacidad. Indican que una app usa la cámara (verde) o el micrófono (naranja) en tiempo real.

Si en la parte superior de tu iPhone o de tu Android aparece un punto verde o naranja, no es un error: es una alerta de privacidad. El sistema te avisa que una aplicación accede a la cámara o al micrófono. En esta nota te contamos qué indica cada color, dónde verlo en iPhone (incluida la Isla Dinámica) y cómo quitar permisos para recuperar el control.

Qué indica cada punto y por qué importa En iPhone, el punto naranja señala que una app usa el micrófono. El punto verde indica que se activó la cámara. En Android —y en especial en Samsung — verás un punto verde cuando alguna aplicación accede en tiempo real a la cámara o al micrófono. Estos avisos existen para transparentar el uso de componentes sensibles y ayudarte a detectar comportamientos inesperados.

Dónde aparecen en iPhone y cómo identificarlos Según el modelo, los indicadores se muestran en la barra de estado o en la Isla Dinámica. Si el punto se enciende, desplegá el 'Centro de Control' o mirá la Isla Dinámica: allí verás qué aplicación activó la cámara o el micrófono. Si no reconocés la app o no la estabas usando, conviene revisar permisos.

punto verde2 En iPhone, los indicadores aparecen en la Isla Dinámica o barra de estado; al desplegar el Centro de Control podés ver qué app activó cámara o micrófono. Imagen extraída de la web Cómo funciona en Samsung y por qué no se puede desactivar En los teléfonos Android, el punto verde aparece en la zona superior del panel de notificaciones cada vez que una app usa cámara o micrófono. Si lo tocás, el sistema muestra qué app lo hace en ese momento. Esta opción no se puede desactivar: la marca la mantiene como medida de seguridad y transparencia, útil para detectar accesos no deseados.

Paso a paso: cómo quitar permisos a una aplicación En iPhone: