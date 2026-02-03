Sorpresa en Inglaterra: arqueólogos creen haber hallado la tumba perdida de Ivarr el Deshuesado

Durante la edad dorada de los vikingos circularon incontables historias sobre grandes guerreros. Uno de los nombres más repetidos es el de Ivarr el Deshuesado, y desde su muerte quedó un halo de misterio alrededor de una pregunta concreta: dónde está su tumba. Ahora, un arqueólogo británico sostiene que un gran túmulo costero del noroeste de Inglaterra podría ocultar un entierro vikingo en barco. La hipótesis apunta a Ivarr the Boneless, una figura central de la Era Vikinga cuyo paradero final continúa sin confirmación.

El posible sitio se ubica en el noroeste inglés, en una zona rural llamada Cumbria, cerca de la costa y frente al mar de Irlanda. Allí se levanta una colina barrida por el viento con un montículo grande y de forma trabajada que, según esta lectura arqueológica, podría cubrir la sepultura de un personaje de alto rango asociado a las campañas vikingas en las islas británicas.

Si la teoría se confirma, se trataría del primer entierro monumental vikingo en barco identificado en el Reino Unido y de uno de los pocos registrados en el noroeste de Europa.

La propuesta pertenece al arqueólogo Steve Dickinson, que comparó evidencias del paisaje con menciones de fuentes medievales. Su foco está en un túmulo citado en registros antiguos como Coningeshou, un término interpretado de forma amplia como “The King’s Mound”.

La colina en Inglaterra en la que supuestamente reposan los restos de el vikingo Ivarr.

El montículo, ubicado cerca de la costa de Cumbria, mide cerca de 60 metros de diámetro y alcanza unos seis metros de altura, dimensiones compatibles con enterramientos de élite en el mundo vikingo. La ubicación exacta no se difunde para evitar saqueos o alteraciones del sitio.

Dickinson sostiene que las referencias repetidas en sagas islandesas, junto con la escala del montículo y su posición frente al mar, encajan mejor con una sepultura real que con una formación natural.

En diálogo con la BBC, Dickinson señaló que el lugar podría indicar una necrópolis vikinga hasta ahora desconocida en esa costa del noroeste inglés, con impacto directo en cómo se interpreta la presencia nórdica en esa región.

image En la zona aparecieron remaches de metal que podrían haber formado parte de una embarcación. Steve Dickinson

Indicios en el terreno y próximos pasos de la investigación

El entorno refuerza el interés de los investigadores. Alrededor del montículo principal aparecen decenas de túmulos menores, que podrían corresponder a una guardia de honor de guerreros, seguidores o familiares, una disposición registrada en otros cementerios vikingos de alto estatus.

Por el momento no hubo excavación. Sin embargo, relevamientos no invasivos y búsquedas controladas en áreas cercanas aportaron elementos que llamaron la atención: remaches de hierro de gran tamaño, típicos de embarcaciones, y pesas de plomo compatibles con economías de plata de la Era Vikinga.

Estos objetos no confirman por sí solos un entierro en barco, pero sí sugieren actividad marítima y presencia de riqueza de élite en las inmediaciones, un patrón esperable cerca de un sitio funerario de alto rango. Dickinson prevé para este año estudios geofísicos del montículo, con el objetivo de detectar si bajo la superficie existe una anomalía con forma de nave.

Quién fue Ivarr el Deshuesado y por qué su tumba importa

Lejos de la imagen de un saqueador menor, Ivarr aparece en el siglo IX como uno de los líderes militares más temidos del norte europeo, asociado al llamado Great Heathen Army, una fuerza que golpeó a reinos anglosajones.

La tradición lo vincula con Ragnar Lothbrok, aunque existe debate histórico sobre si esa relación fue real, simbólica o literaria. En cambio, su impacto político recibe mayor consenso: se lo asocia a la toma vikinga de York y a la transformación de Dublin en una base de poder nórdico.

El apodo también alimenta la controversia. Fuentes medievales lo describen como beinlausi, "deshuesado", pero su sentido práctico permanece incierto. Algunas hipótesis hablan de una condición genética que vuelve frágiles los huesos; otras interpretaciones lo asocian a metáforas de flexibilidad, simbolismo ritual o habilidad naval.

Una tumba confirmada, sobre todo si preserva restos óseos, abriría la puerta a análisis científicos que hoy no resultan posibles. Aun así, la identificación definitiva sería compleja sin inscripciones o comparaciones genéticas concluyentes.

Los entierros en barco se reservaron para la cúspide social. El cuerpo se colocaba dentro de una embarcación junto a armas, joyas, insignias y ofrendas. Luego, el conjunto quedaba cubierto por tierra hasta formar un gran túmulo.

Qué puede pasar a partir de ahora

Incluso si los escaneos detectan una nave, los especialistas piden cautela: sin marcas inequívocas, la atribución a Ivarr puede quedar fuera de alcance. Aun así, la sola confirmación de un entierro vikingo en barco en esa costa del noroeste de Inglaterra sería un hito arqueológico.

Por ahora, la colina permanece en silencio frente a rutas marítimas que en el pasado conectaron Gran Bretaña, Irlanda y Escandinavia. Bajo ese suelo podría haber respuestas sobre un personaje legendario y, al mismo tiempo, sobre cómo se consolidaron el poder y las creencias durante la Era Vikinga.