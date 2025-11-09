Vuelven las lluvias a Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que podrían registrarse tormentas fuertes hacia la noche del domingo. Afectarán zonas del Valle de Uco y del este y sur provincial.

Después de un breve descanso, Mendoza vuelve a estar bajo la influencia de la inestabilidad. Este domingo se espera una jornada parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La máxima alcanzará los 22°, mientras que la mínima rondará los 12°.

Durante gran parte del día el tiempo se mantendrá variable, pero hacia la noche regresarán las tormentas, algunas de las cuales podrían ser fuertes. En la cordillera continuarán las nevadas, con condiciones complicadas para circular por el Paso Internacional Cristo Redentor.

Recomendaciones Ante Una Tormenta Alerta amarilla por tormentas en Mendoza El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas para el Valle de Uco y los departamentos del este y sur provincial. Según el organismo, "el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y frecuente actividad eléctrica".