Pronóstico del tiempo en Mendoza: sábado cálido con posibles tormentas hacia la noche
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad variable y posibles tormentas hacia la noche.
El pronóstico para la provincia de Mendoza este sábado 8 de noviembre indica condiciones variables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con nubosidad parcial y hacia la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades que rondan entre el 10% y el 40%.
Se espera que la temperatura mínima sea de 11°C y la máxima alcance los 22°C. Además, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el sur de Malargüe.
Por su parte, Contingencias Climáticas detalla que la jornada será parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur, además de nevadas en la cordillera.
El sábado se presentará entonces con momentos de sol y nubes, posibles precipitaciones hacia la noche y un ambiente templado a cálido durante la tarde en el Gran Mendoza.
El pronóstico en los próximos días
Para el domingo, se espera una jornada similar, con nubosidad variable y posibilidad de tormentas hacia la noche. Desde el lunes en adelante, las condiciones mejorarían y se prevé una semana con temperaturas agradables y predominio del sol en la provincia.