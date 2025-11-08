Pronóstico del tiempo en Mendoza: sábado cálido con posibles tormentas hacia la noche

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad variable y posibles tormentas hacia la noche.

La temperatura se ubicará entre los 11° y 22°.

El pronóstico para la provincia de Mendoza este sábado 8 de noviembre indica condiciones variables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con nubosidad parcial y hacia la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades que rondan entre el 10% y el 40%.

Se espera que la temperatura mínima sea de 11°C y la máxima alcance los 22°C. Además, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para el sur de Malargüe.

Por su parte, Contingencias Climáticas detalla que la jornada será parcialmente nublada, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur, además de nevadas en la cordillera.

El sábado se presentará entonces con momentos de sol y nubes, posibles precipitaciones hacia la noche y un ambiente templado a cálido durante la tarde en el Gran Mendoza.