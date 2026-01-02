Vuelve la Feria del Juguete a Guaymallén para Reyes Magos

La feria del juguete se prepara con todo para ofrecer 150 puestos pensando en Reyes Magos. Donde estará ubicada.

Una nueva edición de la Feria del Juguete se realizará en Guaymallén en los próximos días pensando en fomentar el consumo en fechas clave y para llevar sonrisas a los hogares de los más pequeños con juguetes clásicos luego de la Navidad.

Dónde y cuándo será la Feria del Juguete de Reyes Magos En el marco de las celebraciones por la llegada de los Reyes Magos, el clásico paseo comercial de juguetes y regalos abrirá nuevamente sus puertas en el Predio de la Virgen. Entre el 3 y el 6 de enero, vecinos y visitantes podrán recorrer una amplia oferta de productos en la feria que ya se convirtió en un encuentro tradicional de la provincia.

El evento, que funcionará de 10:00 a 00:00 horas, reunirá a más de 150 puestos donde se podrán encontrar desde juguetes de distintos estilos y valores hasta bicicletas, prendas y artículos electrónicos.

REYES MAGOS REGALOS 02.jpg Municipalidad Ciudad de Mendoza La elección de este espacio responde a su fácil acceso desde la Terminal de Ómnibus y los ingresos Este y Sur, lo que facilita la llegada de familias de diferentes zonas de Mendoza.

Organizada por la Asociación Feria del Juguete con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, la propuesta no se limita a la oferta comercial: además de ser una alternativa para adquirir regalos, la feria contará con espacios de gastronomía y actividades recreativas pensadas para toda la familia.