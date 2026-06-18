Vuelve a funcionar el tren Roca tras una falla en Constitución que suspendió el servicio este jueves

Un problema en el sistema de alimentación eléctrica de la estación Constitución afectó el inicio del servicio ferroviario de este jueves. Tres ramales no salen de la terminal y otros operan con recorrido reducido.

El servicio del tren roca está afectado en la mañana de este jueves.

La jornada del jueves comenzó con complicaciones para quienes dependen del tren Roca. Una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica de la estación Constitución desencadenó demoras y cancelaciones que afectaron a varios ramales de la línea desde primera hora.

Las primeras informaciones señalaban que los ramales La Plata, Bosques vía Quilmes y Ezeiza no estaban saliendo desde Constitución. La causa directa es el problema en el suministro eléctrico que impide la operación normal desde esa terminal.

La situación también impactó en el sentido provincia-capital: los trenes que parten desde el interior del ramal llegan únicamente hasta Berazategui o Quilmes, sin poder completar el recorrido habitual hacia la ciudad.

Sin embargo, pasadas las 9.30, el servicio se reestableció.