Vuelve el Festín de Sabores: cuándo será el evento gastronómico más importante de la Patagonia

La ciudad de Comodoro Rivadavia se prepara para vivir una nueva edición del Festín de Sabores , el encuentro gastronómico que en pocos años se consolidó como una de las citas culinarias más importantes de la Patagonia . El evento se realizará el 9 y 10 de mayo en el Predio Ferial de la ciudad y contará con entrada libre y gratuita para todo el público.

Organizado a través de Comodoro Turismo, el festival reunirá a productores, emprendedores y chefs de toda la región patagónica, quienes presentarán más de cien propuestas gastronómicas, productivas y artesanales con fuerte identidad regional.

Durante las dos jornadas también habrá clases de cocina en vivo, degustaciones, espectáculos musicales y actividades para toda la familia, con una agenda que se dará a conocer en los próximos días.

En sus ediciones anteriores, el Festín superó los 45 mil asistentes, consolidándose como una de las celebraciones gastronómicas más convocantes de la Patagonia.

El concepto del evento gira en torno a los cuatro elementos de la naturaleza : tierra, agua, aire y fuego, símbolos del origen de los alimentos y del paisaje patagónico. A ellos se suma un quinto elemento: la energía, entendida como el vínculo que se genera entre productores, cocineros y público durante el encuentro.

Patio de Fuegos Festín de Sabores

Inclusión y sustentabilidad

La quinta edición mantendrá iniciativas que ya forman parte de la identidad del festival. Entre ellas se destaca la Tienda Alma, un espacio solidario donde se comercializa merchandising a beneficio de instituciones de la ciudad.

Además, se implementará nuevamente la “hora silenciosa” al inicio de cada jornada, una franja con menor estímulo sonoro y visual pensada para personas con sensibilidad sensorial.

El evento busca además un compromiso ambiental con acciones orientadas a la reducción de residuos y al uso responsable de recursos durante todo el desarrollo del festival.

Más allá de lo gastronómico, el Festín se convirtió en un motor para la economía local y regional. En cada edición, los expositores logran vender la totalidad de su producción durante las jornadas del evento, mientras que la llegada de visitantes de distintos puntos del país dinamiza la hotelería, el transporte y el comercio.

En ese sentido, diversas agencias de turismo ya comenzaron a ofrecer paquetes especiales para vivir la experiencia del festival, que incluyen alojamiento, traslados y excursiones por los principales atractivos de la región.

Clases Magistrales Festin de Sabores

Un proyecto con identidad patagónica

El Festín de Sabores nació en 2022 dentro del Plan Estratégico Pioneros 2030, una iniciativa orientada a posicionar a Comodoro Rivadavia como destino turístico vinculado a la gastronomía regional.

Según explicó Eduardo Carrasco, gerente de Comodoro Turismo, el objetivo es visibilizar la gastronomía patagónica vinculada al mar y la meseta, además de fortalecer el trabajo de productores locales y generar un circuito gastronómico regional.

Es por esto que el evento no solo promueve la cocina del sur argentino, sino que también ofrece un espacio de comercialización directa para emprendedores y productores.

En su quinta edición, el Festín de Sabores vuelve a apostar por una fórmula que combina cocina regional, turismo, cultura y desarrollo económico, reafirmando a Comodoro Rivadavia como uno de los polos gastronómicos emergentes de la Patagonia.