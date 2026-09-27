Volcó un camión en la Ruta 7: solicitan precaución al circular

Un camión que circulaba por alta montaña volcó sobre la banquina de la Ruta 7. Policía, Gendarmería y Servicios de Emergencia trabajan en el lugar.

Este domingo, un camión que se dirigía hacia el este por la Ruta 7, volcó sobre la banquina de la calzada. El accidente ocurrió en el kilómetro 1.112 y las autoridades trabajan en el lugar. Los primeros datos afirman que el conductor solo sufrió golpes en uno de sus brazos.

Según informaron, el hecho ocurrió en el tramo entre el puesto los Árboles y la conocida Curva de Guido, en sentido Uspallata-Potrerillos. Si bien el tránsito se encuentra habilitado, solicitan precaución al momento de circular por la zona.

El camión volcó sobre la banquina de la ruta. Osvaldo Valle En el lugar trabajan Gendarmería Nacional, Policía de Mendoza y servicios de emergencias. El conductor, quien trasladaba un cargamento de bananas, perdió el control del rodado al momento de realizar la curva y volcó en la banquina sur de la ruta de manera solitaria, según los datos que se conocieron.