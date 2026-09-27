Qué pasa en el club Regatas: elecciones, 26.000 socios y tres candidatos

El 25 de octubre los socios del Club Mendoza de Regatas eligen nuevo presidente . El club Regatas no es uno más, es una de las instituciones más emblemáticas de la provincia. Emplazado al lado del lago del Parque San Martín, el club de 117 años de historia forma parte de una de las postales más imponentes del paisaje.

Las elecciones no son menores: involucran a un universo de 26.000 socios, más personas que las que viven en Santa Rosa (19.000 habitantes) o La Paz (12.000 habitantes). El club Regatas es uno de los más importantes del país -dejando de lado los de fútbol- y tiene la misma cantidad de socios que su par Club de Regatas La Marina en El Tigre, Buenos Aires.

Actualmente, cada socio paga $48.000 por mes y accede a todas las actividades en todas las sedes. Hay algunos extra como las clases de natación o el entrenamiento personal. Hoy el club cuenta con ocho sedes y dos subsedes: la sede central, El Torreón, El Carrizal, Vallecitos, Potrerillos, el Liceo Militar (hockey), el Círculo de Suboficiales, Maristas (cancha de básquet y pileta de invierno), la escuela Pablo Nogués (futsal y handball) y el colegio Padre Claret (voley).

El Club Mendoza de Regatas se inauguró el 17 de noviembre de 1909 bajo el impulso del gobernador Emilio Civit. El antiguo edificio tenía gradas que daban una visión única del lago y permitían a cientos de espectadores disfrutar de los eventos deportivos. Con los años el club fue sumando disciplinas al remo e incorporó natación, pesas, básquet, tenis y esgrima, entre otras.

En 1970 comenzó la construcción del edificio actual que se inauguró en 1984. Los trabajos se extendieron durante 14 años, periodo en el que pasaron tres presidentes: Vicente Romeo, Osvaldo Aizcorbe y Pedro Basile. Las flamantes instalaciones tenían pileta cubierta, canchas de pelota manito, gimnasio, complejos sanitarios, vestuarios, oficinas y sala presidencial.

En 1996, se sumó el gimnasio con piso de parquet, vestuarios y baños para damas, baños turcos, sauna, se renovó la biblioteca, la Coordinación Deportiva y el natatorio cubierto.

Elecciones en el club Regatas

En poco menos de un mes, el Club Mendoza de Regatas elegirá un nuevo presidente que estará al frente de la institución durante dos años, periodo establecido por el estatuto.

El 25 de octubre, las actividades comenzarán a las 8.30 con la primera convocatoria a Asamblea General Ordinaria, donde la actual comisión rendirá cuentas ante los socios, mostrará los balances y la memoria anual.

Asamblea del año 2022 en el Club Mendoza de Regatas. Club Mendoza de Regatas

Una vez finalizada la asamblea, se dará incio de los comicios que se extenderán hasta las 18 en la sede central ubicada en el Parque San Martín.

En tota, el club Regatas cuenta con uno 26.000 socios activos pero no todos están en condiciones de votar. Según el estatuto solo pueden votar los socios mayores de 18 años, con más de dos años de antigüedad y la cuota al día.

Las autoridades estiman que los socios que figuran en el padrón que están habilitados para sufragar son unos 12.000. El 25 de octubre tienen que ir con Documento de Identidad físico.

Candidatos y listas oficiales

El calendario electoral se dio a conocer la semana pasada y desde ese momebto comienzan a correr los plazos. Por el momento, solo hay una lista en carrera: la Azul y rojo encabezada por el presidente actual, Jorge Aguirre Toum.

Lanzadas en redes pero no oficializadas, hay dos listas más. Por un lado, Identidad y fuerza -nacida de la unión de los espacios opositores "Identidad y Gestión” y “Fuerza Regatas”- liderada por Octavio Puppetto.

Y por otro lado, la lista Azul -un solo color del club porque aseguran que el rojo lo llevan en el corazón- encabezada por Germán Rico.

Según el estatuto, tienen tiempo de oficializar las listas hasta 15 días antes de las elecciones. Una vez presentados los 150 avales y los nombres de los candidatos con los vocales titulares y suplentes una comisión controlará que cumplan con los requisitos: antigüedad de dos años como socio, mayor de edad y cuota al día.

Tres décadas de Nazar y las últimas elecciones

José Nazar fue presidente del club Regatas desde 1984 hasta 2017 cuando murió a los 80 años. Nazar fue una figura destacada del deporte, fue elegido Capitan de remo con solo 15 años y desde ese momento, inició una larga carrera dentro del Club Mendoza de Regatas y del Liceo Rugby Club.

Durante su gestión se inició la construcción de la sede El Torreón en Luzuriaga y se ampliaro las actividades del club a 60. Los que compartieron parte del camino con él lo recuerdan como una persona atenta con los socios y siempre pensando en proyectos.

José Nazar fue presidente del Club Mendoza de Regatas de 1984 a 2017. MDZ Archivo

Además, para Nazar el club era parte esencial de la educación de las personas junto a la familia y la escuela. "Es ahí donde, a través de los valores que inculca el deporte, colaboramos con la formación integral. El club está siempre atento y al cuidado de todos los factores que influyen en la formación del individuo y también a las necesidades de los más carenciados", decía según su semblanza.

Tras el fallecimiento de Nazar, el por entonces vicepresidente Jorge Aguirre Toum terminó el mandato. En 2018, fue elegido presidentente y continúa su gestión hasta hoy. En 2022, se presentó otra lista liderada por Alejandro Karnincic. Aguirre Toum se impuso con el 80% de los votos.

En 2024 no hubo elecciones porque solo se presentó una lista, la Azul y rojo, y este año se espera que sean tres los candidatos a presidente: Jorge Aguirre Toum, Octavio Puppeto y Germán Rico.

Los candidatos y las propuestas

Los tres candidatos a presidente del club Regatas vienen de familia de socios, practican deporte desde niños, aman al club y son abogados. Las propuestas son diferentes, mientras Jorge Aguirre Toum muestra los logros de la gestión (sedes, convenios, actividades y crecimiento exponencial de socios), los candidatos opositores van por la transparencia, la escucha a los socios, la mejoras y el recambio generacional.

Octavio Puppetto hace foco en las cuentas y la transparencia, el destino de los fondos y la importancia de escuchar a los socios como un brújula de la actividad cotidiana del club. Por su parte, Germán Rico es más concreto: paneles solares para ahorra electricidad, internet en las sedes, una aplicación para mejorar el ingreso y las formas de pago, y seguridad en las intalaciones.

Jorge Aguirre Toum

Jorge Aguirre Toum tiene 58 años, es abogado y contador, y trabaja en el sector privado. Desde el año 2000 al 2007 fue asesor Jorge Nazar, partició como miembro de la Comisión Directiva como vocal titular de 2008 al 2012, fue secretario de 2012 al 2016, vicepresidente en 2016 y presidente hasta la actualidad.

Jorge Aguirre Toum. Rodrigo D'Angelo / MDZ

"Nosotros no venimos a prometer nada, nosotros mostramos la gestión, las obras, los proyectos que estamos llevando a cabo, todo lo que nosotros hemos dicho lo vamos materializando. Los socios lo ven todos los días", afirmó.

"Cuando tomamos la gestión teníamos 46 actividades y ahora tenemos más de 150. Recibimos 12.000 socios y ahora estamos en 26.000. Teníamos cuatro sedes, ahora tenemos ocho sedes y dos subsedes por asociación. En Potrerillos conseguimos la concesión por 50 años sobre el dique", dijo Aguirre Toum.

"Realmente nosotros hemos establecido una verdadera comunidad en el cual la gente no solamente viene a realizar deporte y se va a la casa, en el club tenemos una actividad social y cultural", agregó.

Aguirre Toum fue vicepresidente de José Nazar. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Además, Aguirre Toum rescató la importancia del conocimiento de la gestión deportiva y de los vínculos personales para presidir un club. "Ser presidente del Club Mendoza de Regatas tiene que ser con saber hacer y mantener relaciones, no solamente institucionales, sino también personales. Requiere vínculos con sectores del gobierno, con las secretarías de deporte, las Fuerzas Armadas, las empresas, todo eso uno lo vuelca a la institución", cerró.

Octavio Puppetto

Octavio Puppeto tiene 46 años, es abogado de empresas especialista en Derecho empresarial y gestión minera. Ejerce de forma privada, es docente y apoderado de la Municipalidad de Guaymallén. La lista Identidad y fuerza tiene tres ejes:

infrastructura y mantenimiento

programa de desarrollos deportivos

innovación y tecnologia

"Venimos viendo el deterioro del club desde hace años, queremos que se informe el presupuesto y las obras que se hacen como corresponde, que se mejore el mantenimiento, la limpieza. Amamos al club, venimos de toda la vida y dijimos 'algo tenemos que hacer' y nos decidimos a participar", resumió Puppetto.

Octavio Puppetto. Julieta Caballero - MDZ

Además, rescató que se logró diálogo con otro lista opositora y se unieron para hacer frente al oficilismo que lleva 40 años al frente de la institución. En este sentido destacó que quieren hacer cambios en el estatuto como limitar la reelecciones indefinidas.

"Creemos que la alternancia es buena. Venimos con otras ideas modernas para un siglo XXI, para un club del siglo XXI. Por eso hablamos de un cambio de ritmo con un fin de ciclo", afirmó.

Octavio Puppetto es el candidato de la lista Identidad y Fuerza. Julieta Caballero - MDZ

Por otro lado, aseguró que han hecho pedido formales a la Comisión Directiva que no han sido escuchados y hasta lograron la firma de 100 socios para pedir una Asamblea Extraordinaria que no fue realizada hasta el momento porque lo que hicieron las denuncias correspondientes en la Dirección de Persona Jurídica.

Puppetto aseguró que además del candidato a vicepresidente Armando Peralta, lo acompaña un equipo de socios profesionales en distintas disciplinas que tienen en carpeta proyectos para mejorar el club y todas las sedes. "De las mil sugerencias que hemos recibido hasta el momento, si ganamos vamos a mejorar los vestuarios de la sede central, refuncionalizar la sede El Torreón e implementar un plan de eficiencia energética", cerró.

Germán Rico

Germán Rico tiene 43 años, es abogado, ejerce en su estudio particular y es docente. "Nosotros venimos trabajando hace un año con un grupo de socios que veíamos cierto deterioro, estábamos disconformes con algunos aspectos y también veíamos bastante estancamiento", explicó sobre la idea de presentarse a las elecciones. La lista Azul tiene cinco ejes:

infraestructura

seguridad

excelencia deportiva

participación

transparencia

"Nosotros no somos oposición, somos una alternativa con propuestas. Porque analizamos las falencias e hicimos muchas propuestas. Soy socio hace 40 años y hoy el club ha quedado obsoleto en muchos aspectos. No podemos pagar la cuota con un QR porque no hay internet", señaló.

Además, destacó que su compañera de fórmula es María Eugenia Martín y que la lista está integrada en un 50% por mujeres ya que el 55% de los socios son mujeres y es una institución que históricamente ha estado dirigida por varones.

German Rio y Maria Eugenia Martin, los representantes de la lista Azul.

"Tenemos subcomisiones dentro de nuestra lista, subcomisión contable, de atención al socio, de comunicaciones, de infraestructura. Tenemos arquitectos, tenemos contadores, profesionales que han ido estudiando que está pasando y cómo mejorarlo", aclaró.

En cuanto a los planes, Rico aseguró que buscarán la transparencia que cada socio sepa cuánto dinero ingresa y en qué se gasta, que el contador esté disponible para responder consultas. Además, buscará implementar una aplicación para el ingreso y el pago de la cuota. También tienen pensado que haya internet en todas las sedes.

En cuanto a la excelencia deportiva, quiere volver a posicionar al club en los podios. "Hoy hay muchos chicos que tienen un techo en el club y queremos poner al club donde se merece, que el semillero se quede en la institución y concretar un proyecto de alto rendimiento", aseguró Rico.