Viral inesperado: Carlos Villagrán volvió a ser Quico a los 81 años

Ante esto, quien encarnó al mítico personaje de Quico fue consultado y respondió con una de sus clásicas frases que lo acompañaron durante la serie: “Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones, los respeto a todos, pero no”.

Por otra parte, en medios de comunicación también se negó a hablar de la serie Chespirito de Max: “No es asunto mío, no tengo temas. Yo hice mi trabajo, ustedes lo vieron; se rieron o no, ustedes me pueden juzgar. Yo no tengo por qué hablar mal de nadie. Es más, yo no puedo decir nada en contra porque Chespirito ya está muerto y no se puede defender. Yo, Carlos Villagrán, lo sigo queriendo. Mi trabajo está ahí, ustedes júzguenlo”, sentenció.