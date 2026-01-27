Violentaron cajas de electricidad y dejaron cables de alta tensión expuestos en el Parque Cívico
Cajas eléctricas fueron forzadas en el Parque Cívico y quedaron con cableado expuesto en una zona muy concurrida por familias y chicos.
En la Ciudad de Mendoza, este martes se registró un hecho de vandalismo que encendió alertas en pleno Parque Cívico. Varias cajas de electricidad de Edemsa fueron violentadas a metros del sector de juegos infantiles, en una zona de alto tránsito peatonal y familiar. Las imágenes muestran puertas forzadas y cableado expuesto.
El daño se detectó sobre cajas que contienen cables de grueso calibre y tensión, con conexiones de 380 volts ubicadas a apenas 50 centímetros del suelo. Esto implica un riesgo directo para niñas y niños que juegan en el lugar, además de adultos que circulan o descansan en el parque. La cercanía con los juegos infantiles agrava la situación.
El hecho ocurrió en la intersección de Virgen del Carmen de Cuyo y La Pampa, frente al Auditorio Ángel Bustelo, uno de los puntos más concurridos del Parque Cívico. Se trata de un espacio público muy usado durante el día, especialmente por familias, deportistas y personas que trabajan en la zona.
Riesgo en un espacio público
Las imágenes registradas dan cuenta de cajas abiertas, sin protección, con cables visibles y elementos internos al alcance de cualquiera. No se trata solo de un daño material: la exposición de este tipo de instalaciones eléctricas en un parque representa un peligro concreto para la seguridad. En especial, para los más chicos.
El vandalismo sobre infraestructura básica vuelve a poner en foco el cuidado de los espacios públicos y la responsabilidad colectiva. En un lugar pensado para el esparcimiento y el encuentro, este tipo de hechos genera preocupación y obliga a extremar precauciones hasta que la situación sea resuelta.