Violentaron cajas de electricidad y dejaron cables de alta tensión expuestos en el Parque Cívico

Cajas eléctricas fueron forzadas en el Parque Cívico y quedaron con cableado expuesto en una zona muy concurrida por familias y chicos.

La rotura de cajas de electricidad en el Parque Cívico dejó instalaciones sensibles sin protección en un entorno frecuentado por niños.

En la Ciudad de Mendoza, este martes se registró un hecho de vandalismo que encendió alertas en pleno Parque Cívico. Varias cajas de electricidad de Edemsa fueron violentadas a metros del sector de juegos infantiles, en una zona de alto tránsito peatonal y familiar. Las imágenes muestran puertas forzadas y cableado expuesto.

El daño se detectó sobre cajas que contienen cables de grueso calibre y tensión, con conexiones de 380 volts ubicadas a apenas 50 centímetros del suelo. Esto implica un riesgo directo para niñas y niños que juegan en el lugar, además de adultos que circulan o descansan en el parque. La cercanía con los juegos infantiles agrava la situación.

Cables vandalizados parque cívico (4) Cables de grueso calibre y alta tensión quedaron accesibles tras la rotura de cajas eléctricas frente a un área recreativa. Gentileza

El hecho ocurrió en la intersección de Virgen del Carmen de Cuyo y La Pampa, frente al Auditorio Ángel Bustelo, uno de los puntos más concurridos del Parque Cívico. Se trata de un espacio público muy usado durante el día, especialmente por familias, deportistas y personas que trabajan en la zona.

Riesgo en un espacio público Las imágenes registradas dan cuenta de cajas abiertas, sin protección, con cables visibles y elementos internos al alcance de cualquiera. No se trata solo de un daño material: la exposición de este tipo de instalaciones eléctricas en un parque representa un peligro concreto para la seguridad. En especial, para los más chicos.