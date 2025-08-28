Varias partes del país tendrán un viernes gris y húmedo, sin lluvias fuertes a la vista. El resto del país se divide entre sol pleno y cielos cubiertos.

Viernes gris en gran parte del país: nubosidad y humedad marcarán la jornada del 29 de agosto. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

El próximo viernes 29 de agosto se presentará con cielo mayormente cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. No se esperan tormentas, pero la jornada estará marcada por la humedad y la ausencia de sol durante gran parte del día.

En el norte del país, el clima será más variado: algunas provincias disfrutarán de sol pleno, mientras otras tendrán nubosidad e incluso bancos de niebla matinales que podrían complicar la visibilidad en rutas.

El SMN pronosticó el tiempo para este viernes En el centro de Argentina se prevén condiciones mixtas. Córdoba y las provincias vecinas tendrán intervalos nubosos, sin lluvias a la vista, mientras que la región cuyana contará con momentos de mayor claridad en comparación.

