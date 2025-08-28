Viernes gris en gran parte del país: nubosidad y humedad marcarán la jornada del 29 de agosto
Varias partes del país tendrán un viernes gris y húmedo, sin lluvias fuertes a la vista. El resto del país se divide entre sol pleno y cielos cubiertos.
El próximo viernes 29 de agosto se presentará con cielo mayormente cubierto en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. No se esperan tormentas, pero la jornada estará marcada por la humedad y la ausencia de sol durante gran parte del día.
En el norte del país, el clima será más variado: algunas provincias disfrutarán de sol pleno, mientras otras tendrán nubosidad e incluso bancos de niebla matinales que podrían complicar la visibilidad en rutas.
En el centro de Argentina se prevén condiciones mixtas. Córdoba y las provincias vecinas tendrán intervalos nubosos, sin lluvias a la vista, mientras que la región cuyana contará con momentos de mayor claridad en comparación.
La Patagonia mostrará un escenario de contrastes: en Santa Cruz y Tierra del Fuego predominarán cielos despejados, mientras que en sectores cordilleranos persistirá la nubosidad. En conclusión, Buenos Aires vivirá un viernes gris, mientras gran parte del país alternará entre sol radiante y cielos cubiertos.