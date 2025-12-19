Viernes extremo en Mendoza: 38°, Zonda y tormentas fuertes hacia la noche

El pronóstico para Mendoza anticipa un viernes muy caluroso, con ascenso marcado de la temperatura, viento Zonda en precordillera y Malargüe y tormentas intensas al final del día.

El viernes será uno de los días más calurosos en Mendoza, con una máxima de 38°.

El cierre de la semana laboral llega con un escenario exigente en Mendoza, donde el calor será protagonista absoluto. La jornada del viernes tendrá una mínima de 21° y una máxima que trepará hasta los 38°, configurando uno de los días más calurosos del mes.

Durante gran parte del día soplarán vientos moderados del sector sur, mientras que en precordillera y Malargüe se espera la presencia de viento Zonda. Este fenómeno aportará aire más seco y puede generar un aumento repentino de la temperatura, además de reducir la visibilidad en sectores puntuales. En cordillera, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda Hacia la noche, el panorama se volverá más complejo. El pronóstico indica el desarrollo de tormentas de intensidad moderada a severa, que podrían afectar distintas zonas del llano y marcar un cierre inestable de la jornada. Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para Mendoza, aunque se recomienda seguir la evolución del tiempo ante posibles cambios.