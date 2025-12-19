Viernes extremo en Mendoza: 38°, Zonda y tormentas fuertes hacia la noche
El pronóstico para Mendoza anticipa un viernes muy caluroso, con ascenso marcado de la temperatura, viento Zonda en precordillera y Malargüe y tormentas intensas al final del día.
El cierre de la semana laboral llega con un escenario exigente en Mendoza, donde el calor será protagonista absoluto. La jornada del viernes tendrá una mínima de 21° y una máxima que trepará hasta los 38°, configurando uno de los días más calurosos del mes.
Durante gran parte del día soplarán vientos moderados del sector sur, mientras que en precordillera y Malargüe se espera la presencia de viento Zonda. Este fenómeno aportará aire más seco y puede generar un aumento repentino de la temperatura, además de reducir la visibilidad en sectores puntuales. En cordillera, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.
Hacia la noche, el panorama se volverá más complejo. El pronóstico indica el desarrollo de tormentas de intensidad moderada a severa, que podrían afectar distintas zonas del llano y marcar un cierre inestable de la jornada. Por el momento, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para Mendoza, aunque se recomienda seguir la evolución del tiempo ante posibles cambios.
El fin de semana traerá un alivio relativo. El sábado se espera un descenso de la temperatura, con 22° de mínima y 33° de máxima, cielo parcialmente nublado, vientos del sur y precipitaciones hacia la noche, además de inestabilidad en cordillera. El domingo mantendrá condiciones similares, con poco cambio térmico, 32° de máxima, nubosidad variable, precipitaciones aisladas y lluvias en sectores cordilleranos.