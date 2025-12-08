Video: cómo avanza la capilla dedicada a Carlo Acutis en Chacras

La capilla dedicada al santo Carlo Acutis avanza en su construcción en Luján, gracias a las donaciones de la comunidad. El predio está ubicado en calle Viamonte de Chacras de Coria y sobre él ya hay cimientos y comienza a erigirse el piso.

Este lunes se llevó a cabo una misa por el Día de la Inmaculada Concepción de María junto a la comunidad y el párroco Osvaldo Scandura reiteró la importancia del legado del recientemente canonizado Carlo Acutis , reconocido como el "Santo Millennial".

La idea del santuario nació tras la donación del terreno hace algunos años y tomó impulso al ser dedicado en honor al -por entonces- beato Carlo Acutis . Hoy, con la reciente canonización, el proyecto se convirtió en una realidad que sigue buscando el apoyo para que pueda concretarse. Esperan que el santuario se convierta en un punto de encuentro y peregrinación global, especialmente para los jóvenes.

"Un faro de luz", según le expresó la madre del santo Carlo Acutis al párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Osvaldo Scandura , quien este lunes habló con MDZ Radio justamente desde la obra, donde se llevó a cabo la misa.

Cómo avanza la construcción de la capilla de Carlos Acutis en Chacras

Específicamente sobre el avance de los trabajos, el párroco señaló: "Estamos en un 10% de una obra que es fruto de la providencia, donde se suman los aportes de cada uno. Es una obra de todos. Eso es muy lindo porque el sentido de pertenencia es muy grande y sobre todo porque va a ser un lugar para la atracción del encuentro con Dios, pero sobre todo para celebrar la vida, porque en la dimensión de la obra está pensado también lo recreativo para los chicos, para los jóvenes, que vean que la fe no aísla sino que permite encontrarse con los valores más hermosos".

"Hoy nos animamos a hacer esta misa acá en el Día de la Inmaculada Concepción porque él era un enamorado de la Virgen, y en ese enamoramiento sintió el abrazo. Así lo testimonia también su mamá en el libro que ella escribió", agregó.

Aportes para la capilla

Sobre las donaciones que se vienen haciendo para construir el santuario, el párroco expresó: "Estamos teniendo muchos aportantes, queremos que siga pasando como hasta ahora, que todos los que lleguen a la obra o al santuario den testimonio de la relación con Carlo Acutis. Eso es muy lindo, que una obra no se la apropie una persona o empresa, sino que sea de la comunidad".

Sobre los plazos, Scandura señaló que estiman dos años más pero depende de la continuidad de las donaciones. "Tenemos la certeza de que hemos empezado y nunca se paró desde que empezó. Pudimos abordar lo que hacía falta, tuvimos la providencia para enfrentar los gastos. Estamos gozando cada paso, cada hierro que llega, cada camión con cemento", señaló.

"Nosotros pensamos que lo que se está construyendo tiene que ser un ícono para el futuro, para que los que vienen detrás nuestro puedan gozar de un lugar lindo, para descansar, estar con Dios y salir a compartirlo", cerró.

Aún así, aseguraron que el proyecto registró unas demoras debido a la logística en la llegada de materiales y a la fluctuación de los fondos. Sin embargo, tomaron la decisión de continuar la obra aún en los meses de receso (enero y febrero) para acelerar los plazos.

Cómo donar

Para ser parte del proyecto, hay que ingresar al sitio oficial capillacarloacutis.com y luego hacer clic en “Quiero Aportar”. allí se despliega la opción para aportar desde Argentina o desde el resto del mundo y seleccionar la opción se despliega un menú para elegir el tipo de aporte. Se clickea en "Colaborá" y culmina el proceso con el llenado de los datos personales y de pago.

Todos aquellos que se suscriban y participen (y así lo deseen) verán sus nombres impresos en un lugar destacado de la Capilla.

Escuchá la entrevista