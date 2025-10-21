Video: así fue el megaoperativo para restaurar el pétalo de la Floralis Genérica

Este fin de semana, comenzó la etapa final de la restauración de la icónica Floralis Genérica que brilla en el barrio porteño de Recoleta . Gracias a un megaoperativo , Uno de los pétalos dañados, durante el fuerte temporal que se registró en diciembre de 2023, fue reinstalado en la estructura original ubicada en la Plaza de las Naciones Unidas.

El traslado y el montaje de la pieza, de más de tres toneladas y fabricada en aluminio y acero, marcaron el inicio de la fase final del proceso de restauración de la memorable escultura diseñada por el arquitecto Eduardo Catalano.

"La Floralis genérica representa mucho más que una escultura monumental de 18 toneladas de acero y aluminio. Es un verdadero ícono de nuestra identidad y estamos orgullosos porque gracias a un intenso trabajo volvemos a verla brillar" , sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri .

La escultura metálica fue inaugurada en 2002 y está compuesta por seis pétalos metálicos que, en su conjunto, alcanzan una altura superior a los 20 metros y un peso total de 18 toneladas. La diseñó el arquitecto argentino Eduardo Catalano, quien no dudó en obsequiársela a la Ciudad de Buenos Aires .

A lo largo de más de dos décadas, la Floralis se convirtió en un emblema de la Ciudad, atrayendo a turistas y vecinos, que se acercaban para compartir una postal única a su alrededor. Sin embargo, la estructura se vio dañada el 17 de diciembre de 2023, cuando un intenso temporal provocó el colapso de dos de sus componentes.

La cronología de la restauración de la Floralis Genérica

Debido a los daños sufridos, rápidamente trasladaron los fragmentos al predio de Infractores de Tránsito, ubicado detrás de la Facultad de Derecho. Casi un año después, en octubre de 2024, el gobierno porteño abrió una licitación para encarar las tareas de restauración.

En enero de 2025, los pétalos fueron cargados en camiones carretones mediante una grúa pluma de gran porte y llevados por vía terrestre hasta una planta industrial de Baradero, donde comenzó la reparación.

Durante la intervención se desmontaron los paneles de recubrimiento de aluminio y se retiraron largueros y costillas de acero dañadas, incluyendo estructuras que habían sido incorporadas en arreglos anteriores. Además, se realizó una limpieza con arenado para eliminar óxido, corrosión y otras impurezas.

Como parte del proceso de verificación estructural, se llevaron a cabo “ensayos de materiales no destructivos”, un conjunto de procedimientos utilizados en las industrias aeroespacial y automotriz. Entre ellos se destacaron la inspección óptica para identificar fallas superficiales y el método de corrientes parásitas, que detecta alteraciones internas mediante la inducción de corriente eléctrica.

Una vez fabricadas las piezas de reemplazo y verificados los componentes originales, se inició el ensamblaje de los pétalos con sus respectivos refuerzos. Las uniones se realizaron con bulones especiales, similares a los que se emplean en aeronaves y estructuras aeroespaciales, debido a su alta resistencia y capacidad para soportar vibraciones.

Cómo fue el megaoperativo para reinstalar el pétalo de la Floralis Genérica

El regreso del primer pétalo comenzó el jueves en la planta industrial, ubicada en la ciudad de Baradero, donde fue izado y cargado sobre un camión carretón. El viernes fue trasladado al puerto de local, desde donde partió en una barcaza rumbo a Buenos Aires, en un recorrido de 150 kilómetros a través del río Paraná y el Río de la Plata.

El sábado, el elemento arribó al puerto metropolitano, desde donde fue descargado y vuelto a cargar en un camión preparado para la etapa final del traslado. Durante la madrugada del domingo, el convoy recorrió el tramo terrestre hasta la Plaza de las Naciones Unidas. Para hacer posible el operativo se llevaron a cabo cortes parciales, adecuación de semáforos, señalética y ramas, además de la elevación de cables. Sobre la plaza, se construyó un camino de madera para facilitar las maniobras del vehículo de carga.

Ahora bien, el segundo pétalo será transportado durante la primera quincena de noviembre, si las condiciones climáticas lo permiten. De esta manera, se completará la restauración integral de la obra.

“Cada paso de este operativo refleja el trabajo minucioso que venimos haciendo desde hace meses para devolverle a la Ciudad uno de sus íconos. Trasladar una pieza de esta magnitud es resultado de semanas de planificación y coordinación. Estamos en la etapa final de un proceso que tiene como objetivo que la Floralis vuelva a brillar como símbolo del patrimonio y la identidad porteña”, afirmó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.