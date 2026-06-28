Viajar con hijas adultas: el viaje que también transforma el vínculo

¿Te pasó alguna vez preparar la valija imaginando el viaje perfecto con tus hijas —las fotos, las largas sobremesas, esa complicidad soñada desde que eran chicas— y descubrir, apenas un par de días después, que también discuten por el horario del desayuno o por quién decide el itinerario? A mí me pasó. Y me animo a decir que le pasa a la mayoría de las mujeres que, después de los 50, se suben a un avión con sus hijas adultas.

Porque viajar con hijas ya adultas, mirado desde Mujeres 5.0 , no es solo tomarse unas vacaciones. Es mirarse en un espejo. Y, como ocurre con todos los espejos, a veces la imagen que devuelve no es la que esperábamos encontrar.

En Mujeres 5.0 elegimos mirar estos viajes como mucho más que una anécdota familiar. Son un territorio donde el vínculo se redefine entre mujeres que ya no ocupan los lugares de antes. La mujer que viaja después de los 50 ya no es exactamente la mamá de los recuerdos de infancia de sus hijas . Y ellas tampoco son aquellas niñas que necesitaban ser guiadas en cada paso. Ese desacomodo, incómodo por momentos pero profundamente revelador, puede convertirse en una enorme oportunidad. La ciencia viene mostrando desde hace años que este vínculo, lejos de debilitarse con el tiempo, continúa siendo uno de los más importantes en la vida de una mujer .

La psicóloga Karen Fingerman, investigadora de Pennsylvania State University y especialista en vínculos familiares durante la adultez, encontró que entre el 80% y el 90% de las mujeres de mediana edad describen una buena relación con sus madres o con sus hijas adultas. Sin embargo, la mayoría reconoce que le gustaría que ese vínculo fuera todavía mejor. No se trata de relaciones rotas ni perfectas. Son vínculos vivos, que siguen necesitando tiempo compartido, conversaciones y pequeños gestos cotidianos para fortalecerse.

Lo cuento desde mi propia experiencia, porque es el ejemplo que mejor conozco. Tengo 58 años y hace poco viajé con mis dos hijas , de 27 y 30 años. Antes de partir ya sabía que cada una ocuparía un lugar distinto: Sol, la menor, es la encargada de la logística, los horarios y las reservas; Dolly, la mayor, es la creativa, la que elige qué visitar y cómo imaginar cada jornada. Lo que no imaginaba era cuánto iba a disfrutar de verlas organizarse entre ellas y también conmigo, sin que yo tuviera que estar al mando de todo.

Verlas complementarse fue, en sí mismo, un regalo. Ahí entendí que mi lugar en ese viaje ya no era dirigir, sino disfrutar de lo que ellas, juntas, eran capaces de construir. Y creo que esa escena se repite, con distintas versiones, en miles de mujeres de la comunidad Mujeres 5.0. Porque lo que realmente está en juego no es el destino elegido, sino la negociación silenciosa sobre quién decide, quién cuida, quién organiza y quién, finalmente, se permite disfrutar.

Verlas complementarse fue, en sí mismo, un regalo. DR.

Una tendencia que crece en todo el mundo

No es casualidad que cada vez más mujeres elijan viajar con sus hijas adultas. El informe de tendencias de viaje 2026 de Skyscanner reveló que más de la mitad de los integrantes de la generación Z viajó con sus padres durante los últimos dos años. El viaje intergeneracional dejó de ser una excepción para transformarse en una elección consciente. En la misma línea, el reporte global de tendencias 2026 de American Express muestra que las personas ya no eligen un destino únicamente por el lugar, sino también por el vínculo que desean fortalecer durante el viaje.

Hilton incluso bautizó este fenómeno como la era de las "whycations": viajes impulsados por una razón emocional —reconectar, descansar o redescubrirse— antes que por un punto en el mapa. Para las mujeres 5.0 esto tiene un significado especial. Elegir viajar con las hijas ya no implica resignarse porque "no hay con quién ir". Es una decisión activa, una inversión emocional que muchas recién ahora sienten que pueden priorizar.

Viajar también es renegociar el vínculo

La psicóloga Terri Apter, investigadora de la Universidad de Cambridge especializada en relaciones familiares, sostiene que los roces entre madres e hijas rara vez indican que el vínculo se está rompiendo. Por el contrario, suelen expresar que está siendo renegociado en una nueva etapa de la vida.

Y viajar acelera ese proceso

Lejos de la rutina, sin las obligaciones domésticas ni los papeles de siempre, aparecen con mayor claridad las preguntas de fondo: quién decide, quién protege, quién toma la iniciativa y quién todavía espera permiso para opinar. Por eso tantas mujeres regresan de esos viajes diciendo casi lo mismo: "Conocí a mi hija de otra manera" o "Mi mamá me sorprendió". No se conocieron de nuevo. Simplemente se permitieron mirarse sin los viejos libretos familiares.

Las preguntas que vale la pena hacerse antes de partir

Si estás pensando en viajar con tus hijas —o fueron ellas quienes te lo propusieron—, quizás estas preguntas puedan acompañarte antes de reservar el primer pasaje.

¿Qué espero realmente de este viaje : compañía, reparación, complicidad o un poco de todo?

: compañía, reparación, complicidad o un poco de todo? ¿Estoy dispuesta a compartir las decisiones del itinerario, aunque eso implique soltar el control?

¿Reconozco el aporte distinto que hace cada una de mis hijas , sin esperar que todas ocupen el mismo lugar?

, sin esperar que todas ocupen el mismo lugar? ¿Qué rol llevo puesto casi sin darme cuenta: el de mamá que cuida, la jefa de logística o la amiga?

¿Puedo permitirme que, por unos días, sean ellas quienes me cuiden a mí?

¿Qué espero realmente de este viaje: compañía, reparación, complicidad o un poco de todo? DR.

No existe el viaje perfecto con las hijas

Y quizás esa sea la primera gran libertad que propone Mujeres 5.0: dejar de buscar la perfección. Lo que sí existe es la posibilidad de encontrarse en un lugar nuevo como mujeres adultas que se eligen mutuamente, no por obligación familiar, sino porque disfrutan compartir el camino.

Y esa, mujer 5.0, es una valija que siempre vale la pena preparar.

* Daniela Rago. Lic. en Psicopedagogía y Relaciones Públicas. Creadora del Movimiento Mujeres 5.0 — 330.000+ mujeres en comunidad global.

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