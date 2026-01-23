Verano en Brasil: los consejos para no tener riesgos ante el brote de gastroenteritis
El verano en Brasil se ha visto complicado por cientos de turistas que registraron casos de gastroenteritis.
Las principales playas del sur de Brasil, especialmente en el estado de Santa Catarina, atraviesan una fuerte advertencia sanitaria debido a un brote de gastroenteritis que preocupa tanto a turistas como a autoridades sanitarias en plena temporada de verano. Los detalles.
La situación se produce en medio de la mayor afluencia de veraneantes del año, cuando muchos argentinos y visitantes de la región eligen destinos como Florianópolis para pasar sus vacaciones. En este contexto, especialistas en salud y organismos oficiales han reforzado las recomendaciones para evitar contagios y proteger la salud de quienes viajan.
Qué está ocurriendo este verano en Brasil y por qué
El brote de gastroenteritis se relaciona principalmente con la contaminación del agua, tanto en algunos puntos del mar como en fuentes de agua potable o alimentos mal conservados. La presencia de bacterias y virus en zonas costeras incrementa el riesgo de que los veraneantes contraigan síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, dolor abdominal y malestar general.
Las autoridades sanitarias brasileñas monitorean periódicamente la calidad del agua de mar y publican mapas de balneabilidad que indican qué playas y sectores del litoral cuentan con condiciones seguras para el baño. Consultar estos informes antes de ingresar al agua se volvió una práctica clave para reducir los riesgos de exposición a agentes patógenos.
Recomendaciones para vacacionar seguro
Ante el incremento de casos, los expertos han compartido una serie de recomendaciones destinadas a los turistas, con el objetivo de minimizar la probabilidad de enfermarse durante su estadía:
Consumir agua segura: preferentemente embotellada o tratada, evitando ingerir agua de fuentes no verificadas o en la playa.
Higiene de manos: lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de comer y después de usar el baño.
Cuidado con los alimentos: optar por comidas bien cocidas y evitar consumir frutas o verduras que no puedan pelarse o hayan sido lavadas con agua segura.
Evitar hielo de procedencia incierta y bebidas no industrializadas.
No ingresar al mar en zonas señaladas como no aptas para el baño.
Mantener refrigerados y bien cerrados los alimentos si se consumen en la playa.
Consultar el estado de balneabilidad actualizado, ya que la calidad del agua puede variar de semana a semana.
Contar con seguro médico durante el viaje, ya que la atención en el exterior puede implicar costos elevados.
Aunque muchos cuadros de gastroenteritis son leves y se resuelven con hidratación y descanso, los especialistas destacan que hay señales de alarma que requieren atención urgente, como vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, deshidratación marcada o heces con sangre.
Las autoridades recuerdan que, si bien esta situación se presenta con más frecuencia durante el verano, la adopción de medidas preventivas puede marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y un problema de salud inesperado.