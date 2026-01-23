Verano en Brasil: los consejos para no tener riesgos ante el brote de gastroenteritis

El verano en Brasil se ha visto complicado por cientos de turistas que registraron casos de gastroenteritis.

Los consejos para este verano en Brasil.

Las principales playas del sur de Brasil, especialmente en el estado de Santa Catarina, atraviesan una fuerte advertencia sanitaria debido a un brote de gastroenteritis que preocupa tanto a turistas como a autoridades sanitarias en plena temporada de verano. Los detalles.

La situación se produce en medio de la mayor afluencia de veraneantes del año, cuando muchos argentinos y visitantes de la región eligen destinos como Florianópolis para pasar sus vacaciones. En este contexto, especialistas en salud y organismos oficiales han reforzado las recomendaciones para evitar contagios y proteger la salud de quienes viajan.

Qué está ocurriendo este verano en Brasil y por qué El brote de gastroenteritis se relaciona principalmente con la contaminación del agua, tanto en algunos puntos del mar como en fuentes de agua potable o alimentos mal conservados. La presencia de bacterias y virus en zonas costeras incrementa el riesgo de que los veraneantes contraigan síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, dolor abdominal y malestar general.

Brasil torres Miles de argentinos viajan este verano a Brasil. Las autoridades sanitarias brasileñas monitorean periódicamente la calidad del agua de mar y publican mapas de balneabilidad que indican qué playas y sectores del litoral cuentan con condiciones seguras para el baño. Consultar estos informes antes de ingresar al agua se volvió una práctica clave para reducir los riesgos de exposición a agentes patógenos.

Recomendaciones para vacacionar seguro Ante el incremento de casos, los expertos han compartido una serie de recomendaciones destinadas a los turistas, con el objetivo de minimizar la probabilidad de enfermarse durante su estadía: