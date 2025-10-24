Vecinos de Godoy Cruz denuncian que una plaza es un foco de inseguridad

Aseguran que la plaza está mal iluminada, que por la noche se juntan jóvenes y que hay hechos de inseguridad.

Los vecinos de Godoy Cruz denunciaron en MDZ que la plaza La Pérgola tiene mala iluminación y que por las noches se ha convertido en un foco de inseguridad. En febrero, las familias de la zona reclamaron porque el espacio verde llevaba 6 meses sin luz.

Plaza La Pérgola Uno de los carteles de la plaza se cayó. MDZ Juegos rotos e inseguridad La plaza La Pérgola está entre las calles Darragueira Bustamente y Matheu del barrio IV Plan de Agua y Energía. Según los vecinos está en malas condiciones, poco iluminada y por las noches un lugar de inseguridad.

“Tenemos problemas permanentes con la plaza La Pérgola. Tiene sólo dos reflectores funcionando, es una boca de lobo que sirve de albergue transitorio y escondite para quienes roban y venden o consumen drogas”, denunció una vecina.

Plaza La Pérgola Hay muchos juegos rotos MDZ “Tiene juegos antiguos de metal rotos que parecen navajas, un tobogán cuya pata está suelta del suelo, está sucia por doquier, tiene rejas en el piso dobladas que son un peligro y grandes faltantes de baldosas”, detalló la mujer.

Además, aseguró que muchas veces la Guardia Urbana pasa por el lugar pero solo saca fotos a la basura fuera de horario o si hay mangueras abiertas. “No ve a los jóvenes consumiendo y agrediéndose mientras intentamos que nuestros peques jueguen en tranquilidad”, cerró la vecina.