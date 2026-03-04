Los juegos del terror: una plaza para niños abandonada en el Parque Cívico

Los juegos para niños del Parque Cívico están abandonados. Roturas y elementos peligrosos. Fotos y videos.

El Parque Cívico es uno de los espacios verdes más importantes de la Ciudad de Mendoza. Está en la zona de Casa de Gobierno, Tribunales y el auditorio Ángel Bustelo. Entre las arboledas hay una plaza de juegos para niños que solía ser foco de atracción. Pero hoy está en un estado lamentable por roturas y vandalismo.

parque cívico juegos 6 La mala imagen comienza con el cartel: no se puede leer lo que dice y está vandalizada con pintadas.

Juegos parque cívico 3 Lo peor viene después. Muchos de los juegos están en mal estado. Incluso se tornan peligrosos por el óxido o porque tienen elementos faltantes.

parque cívico juegos 2 Una calesita sumergida y abandonada, "motos" de juguete que se convirtieron en elementos peligrosos y columpios para bebés que no se pueden usar.

parque cívico juegos 3