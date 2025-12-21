"Vamo' los pibes": humor, emoción y un elenco de lujo para empezar el 2026

El 2026 teatral comienza con una propuesta que reúne experiencia, sensibilidad y humor : “Vamo los pibes”, la nueva obra protagonizada por Antonio Grimau , Osvaldo Laport , Raúl Lavié y Osvaldo Santoro , que se estrenará el viernes 2 de enero en el Multiteatro. Cuatro grandes figuras que no solo comparten escena, sino también una amistad de años, se reencuentran para dar vida a una historia que combina emoción, memoria y un mensaje de esperanza.

En diálogo con MDZ , los actores repasaron el espíritu del proyecto, los desafíos personales y profesionales que atravesaron en el proceso y el profundo vínculo que los une arriba y abajo del escenario.

La entrevista comenzó con una declaración que marcó el clima de toda la charla: felicidad. “Estamos muy felices, muy contentos”, expresó Osvaldo Santoro , destacando el valor de reencontrarse con colegas con los que existe respeto y admiración mutua.

“A esta altura de la vida es un privilegio trabajar, y más aún elegir con quién trabajar”, agregó.

La obra, escrita y dirigida por Federico Palazzo, les permitió volver a compartir escena sin las incertidumbres propias de un elenco desconocido. En palabras de Santoro : “Ya sabemos cómo es cada uno. Nos conocemos, nos respetamos y eso es fundamental para estar sobre un escenario”.

Desafíos, oficio y una profesión que sigue despertando sorpresas

Consultados sobre los desafíos del proyecto, los actores coincidieron en que la primera prueba fue coordinar los tiempos y reencontrarse en un texto que los interpelaba.

Pero fue Raúl Lavié quien aportó uno de los momentos más emotivos de la entrevista:

“Desafío es vivir. Siempre fue así. Desde los 15 años que acepto desafíos. Hoy tengo 88. Y sigo aquí porque siempre creí en seguir adelante, en no perder los sueños”. Lavié reveló además que su personaje —un cantante que enfrenta la sordera— le tocó una fibra personal, ya que él mismo atravesó una pérdida auditiva durante la pandemia. “Te cambia la vida. Pero uno se adapta a las circunstancias”, contó. “Por eso esta obra me sale del alma”.

Cuando los personajes se parecen a quienes los interpretan

En “Vamo´ los pibes”, cada uno de los protagonistas encarna un personaje con rasgos que se espejan en sus propias historias personales.

Santoro, con raíces italianas, destacó lo natural que le resultó entrar en su personaje. “Es un mundo que ya conozco: la palabra, los gestos, la forma de decir”, explicó.

Lavié, en tanto, aporta desde la experiencia y la resiliencia: “Lo que vamos a presentar habla de seguir adelante pese a los tropiezos. Eso ya lo tengo incorporado”.

Más adelante, Antonio Grimau sumó una descripción profunda de su personaje, Mingo:

“Es un hombre tierno, muy solo, viudo, con una discapacidad que lo obliga a apoyarse en sus amigos. Es entrañable. De esos personajes que uno siente que existen en cualquier barrio”.

Mirá la entrevista a Antonio Grimau y Osvaldo Laport

Entrevista a Antonio Grimau y Osvaldo Laport Santiago Aulicino / MDZ

Un elenco que vuelve a encontrarse para disfrutar

El clima de amistad y compañerismo se hizo evidente en cada intervención, especialmente cuando Osvaldo Laport tomó la palabra. “Nos juntaron estos cuatro sátrapas que nos conocemos desde hace mucho. Y hoy la vida nos da la oportunidad de volver a estar juntos”, dijo entre risas. Laport también remarcó que el texto los conquistó desde el primer momento. “Después de hacer tantas temporadas de ‘Rotas de amor’, sentía la orfandad de un buen guión. Y apareció este. Y encima con amigos… ¿qué más puedo pedir?”

Grimau coincidió: “Es raro que un proyecto te cierre en absolutamente todos los rubros. El elenco, la dirección, la obra, la producción… todo. Es un privilegio extraño y hermoso”.

Un mensaje para el público

Hacia el final de la conversación, los cuatro actores dejaron un mensaje claro para quienes los siguen desde hace décadas y para las nuevas generaciones.

Lavié invitó a quienes “aún tienen sueños, más allá de los años”, y también a los jóvenes: “Que vengan a ver lo que significa la amistad. Para que entiendan que sus abuelos también vivieron cosas similares”.

Laport y Grimau destacaron que es una historia cotidiana, cercana, que cualquier espectador puede reconocer en su propia vida o en la de un amigo. “Son historias que están a la vuelta de cualquier esquina”, expresó Laport.

Y Santoro cerró con una frase que resume el espíritu de la obra: “No nos vamos a salvar solos. Necesitamos del otro. De la humanidad, de la amistad. Y de eso habla ‘Vamo los pibes’”. Con una propuesta que combina humor, emoción y un espejo fiel de la vida cotidiana, “Vamo los pibes” llega para abrir la temporada con una historia que reivindica la amistad y el valor de seguir soñando.

El reencuentro de Grimau, Laport, Lavié y Santoro promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos teatrales del verano y en una cita obligada para quienes buscan arrancar el año con un espectáculo cercano, humano y profundamente conmovedor.

Entradas disponibles en Plateanet y en boletería del Multiteatro.