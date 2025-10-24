Vacunas, pipetas y desparasitaciones gratis: cuándo y a dónde puedo llevar a mi mascota

La Municipalidad de Maipú dio a conocer cuáles son las fechas para que los vecinos atiendan a sus mascotas en el móvil veterinario. Vacunas y pipetas gratis.

Desde la Municipalidad de Maipú anunciaron que los veterinarios atenderán las mascotas de los vecinos de Fray Luis Beltrán. El móvil estará en el distrito durante el jueves 23 y viernes 24 en la Plaza del Barrio Cura Badín (Carril Viejo). Los horarios de atención son de 8 a 11.30 y colocarán vacunas y pipetas.

perro (1) Las mascotas también se pueden castrar en el móvil veterinario pero tienen que sacar turno. Canva Vacunas y pipetas gratis El personal veterinario que estará trabajando en la zona atenderá consultas de salud animal, ofrecerá vacunación antirrábica, colocación de pipetas, desparasitaciones y también se realizan castraciones. Para este último servicio los vecinos deberán sacar turnos a partir de las 8 ya que los cupos diarios son limitados.

La municipalidad realiza este tipo de actividades en distintos puntos del departamento, anteriormente los veterinarios estuvieron presentes en la Delegación Municipal de Fray Luis Beltrán y en el Club Defensores de Santa Blanca.

Época de pulgas y garrapatas Durante los meses más cálidos del año y con la llegada de la primavera las mascotas se ven afectadas por la presencia de pulgas y garrapatas. Estos ectoparásitos pueden producir problemas y enfermedades tanto en animales como en los humanos.

En perros y gatos, algunas de las enfermedades que pueden transmitir parásitos que afectan la sangre son Erliquiosis, Anaplasmosis y Babesiosis. Las consecuencias en las mascotas que se ven afectadas pueden ser graves e incluso ocasionarles la muerte. A las personas, pueden transmitirles las mismas enfermedades y además fiebres manchadas por Rickettsia, es decir una infección causada por bacterias del género Rickettsia.