Argentina refuerza controles y vacunas frente al brote de fiebre amarilla en la región

El Ministerio de Salud argentino informó que se enviarán 44.600 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla a zonas de riesgo, reforzando prevención.

El Ministerio de Salud enviará 44.600 nuevas dosis de vacunas contra la fiebre amarilla a provincias como Formosa, Misiones y Corrientes﻿

Ante el aumento de casos de fiebre amarilla en países vecinos, Argentina mantiene su situación epidemiológica estable, sin registros de contagios autóctonos desde 2009 ni casos importados desde 2018. Sin embargo, el Ministerio de Salud inforrmó que trabajará con las provincias en riesgo para intensificar la detección temprana y la prevención.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre un incremento de la actividad viral en la región durante 2025, con brotes concentrados principalmente en Brasil y Colombia, y casos aislados en Bolivia. En Minas Gerais y San Pablo, Brasil, se notificaron epizootias, es decir contagios entre animales, mientras que en Tarija, Bolivia, se registró un caso humano cercano a la frontera argentina.

Aunque no se han confirmado epizootias ni contagios en territorio argentino, el país reforzó la vigilancia activa de primates y mosquitos, en coordinación con laboratorios de la Red Nacional de Diagnóstico que cuentan con capacidad para detección molecular. Este año se analizaron 142 casos sospechosos en humanos y cinco epizootias, todos con resultados negativos.

Vacunas contra la fiebre amarilla Para fortalecer la protección en zonas de riesgo, el Ministerio de Salud enviará 44.600 nuevas dosis de vacunas contra la fiebre amarilla a provincias como Formosa, Misiones y Corrientes, además de departamentos seleccionados de Jujuy, Salta y Chaco. Estas se suman a las 425.100 vacunas distribuidas durante 2025 y forman parte del Calendario Nacional de Vacunación, que prevé una dosis a los 18 meses y un refuerzo a los 11 años.

En áreas sin riesgo de transmisión, la vacunación se recomienda únicamente a viajeros que se desplacen a países con circulación del virus, aplicándose al menos diez días antes del viaje. La vacuna proporciona protección de por vida. La cartera sanitaria coordina esfuerzos con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y la Dirección Nacional de Migraciones para garantizar orientación adecuada a los viajeros.