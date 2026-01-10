Vacaciones: qué documentación se necesita para salir del país en auto

Con la llegada de la temporada de vacaciones, la costa argentina , Uruguay , Chile y Brasil vuelven a posicionarse entre los destinos más elegidos por los argentinos. Sin embargo, antes de emprender un viaje largo por ruta, resulta clave conocer qué documentación exige cada país para el ingreso y qué medidas de seguridad conviene tener en cuenta. Anticiparse a estos requisitos no solo ayuda a evitar contratiempos en fronteras y controles, sino que también permite planificar el recorrido con mayor previsión.

“Muchas veces los inconvenientes no aparecen durante el viaje, sino en la frontera. Multas impagas, documentación incompleta o seguros vencidos pueden derivar en demoras o incluso en la retención del vehículo”, señala Daniela Medina, Gerente de Seguridad y Emergencias de Ituran Argentina.

Según información del Gobierno Nacional, para circular en países del MERCOSUR es fundamental realizar correctamente los trámites migratorios al salir de Argentina y al ingresar y egresar a cada destino. En el caso de los viajes en vehículo particular, se debe contar con:

- Documentación del automotor en regla: cédula verde, oblea RTO o VTV vigente, patente visible y en buen estado.

- Seguro internacional obligatorio (Carta Verde Mercosur).

Además, se recomienda verificar previamente el alcance de la cobertura del seguro contratado.

Para quienes viajen a Chile, se suma la obligación de contar con el seguro SOAPEX, que debe adquirirse antes del viaje. En pasos fronterizos como Cristo Redentor, se encuentra en marcha un sistema piloto que digitaliza la “Admisión Temporal de Vehículos” (Formulario OM-2261), reemplazando el papel por un comprobante electrónico para agilizar el cruce de autos.

“Por otra parte, estas épocas suelen mostrar un incremento en hurtos y robos a turistas, tanto en rutas como en zonas urbanas y balnearias. Por eso, es importante estar alerta ante modalidades frecuentes como el tajeo de neumáticos o las distracciones intencionales que suelen utilizarse para concretar asaltos”, agrega Medina. En todos los destinos, se aconseja no confiar en ofrecimientos de ayuda espontáneos en la ruta o en la vía pública y consultar siempre con autoridades, oficinas de turismo u hoteles.

Además, desde Ituran, empresa líder en innovación y tecnología enfocada en servicios para la administración, localización, gestión, control y recupero de vehículos, recuerdan que siempre es clave respetar las normas de tránsito locales, emprender el viaje descansado, utilizar siempre el cinturón de seguridad, llevar a los niños en los sistemas de retención correspondientes, no consumir alcohol al conducir, respetar la capacidad máxima de ocupantes del vehículo, circular con luces bajas encendidas y tener a mano los datos de emergencia del país de destino. En caso de contar con DNI y pasaporte vigentes, viajar con ambos documentos brinda un respaldo adicional ante pérdidas o robos.

Viajar en auto implica asumir una responsabilidad que comienza mucho antes de encender el motor. Contar con la documentación adecuada, conocer las exigencias de cada país y adoptar conductas de conducción segura permite anticiparse a posibles imprevistos, evitando situaciones de tensión innecesarias y disfrutar de las vacaciones en plenitud, desde la salida hasta el regreso a casa.