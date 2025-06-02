Uno por uno, qué barrios privados ya no tendrán subsidios a la luz y gas
Se trata de 439 barrios privados y countries ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En un solo caso habrá una zona exceptuada.
El Gobierno oficializó este lunes la eliminación de los subsidios a la energía para los residentes de countries, barrios privados y clubes de campo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como para los usuarios de Puerto Madero. La medida, que busca ajustar el gasto público, impactará directamente en los sectores de mayor poder adquisitivo del país.
La decisión ya había sido anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni el pasado 21 de mayo. A pesar de abarcar a Puerto Madero, quedará excluida la villa Rodrigo Bueno, que queda dentro de este barrio porteño.
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