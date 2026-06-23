Universidades: por qué la caída de matriculados es histórica

Durante décadas y hasta siglos el camino hacia el éxito y la movilidad social estuvo tallado en piedra en las universidades asegurando un puesto en el mercado laboral , pero este pilar tradicional de la educación global se está agrietando con tendencia a la caída de matriculados.

Cada vez más jóvenes esquivan carreras tradicionales. Optan por cursos especializados, certificaciones digitales de gigantes tecnológicos. Buscan inserción laboral inmediata. Cada vez más jóvenes esquivan carreras tradicionales. Optan por cursos especializados, certificaciones digitales de gigantes tecnológicos. Buscan inserción laboral inmediata.

La gran pregunta ya no es si las aulas volverán a llenarse, sino si, el título universitario, ha perdido definitivamente su valor de cambio.

Para entender por qué las nuevas generaciones le dan la espalda a la academia, hay que mirar los números. Los críticos del sistema actual señalan un dato feroz: los costos universitarios han aumentado un 1200% desde 1980. Aclaro antes del vendaval que son cifras que corresponden a la educación superior en Estados Unidos.

Este incremento desproporcionado refleja, según los analistas, un cambio de paradigma donde muchas instituciones priorizan los márgenes de ganancia y las costosas infraestructuras de campus por sobre la accesibilidad real.

Para un joven promedio, la ecuación actual es transitar cuatro o cinco años de estudio, que no garantiza un empleo, pero sí asegura décadas de endeudamiento.

Ante este panorama, una reestructuración profunda del financiamiento de la educación superior ya no es una propuesta progresista, sino una necesidad de supervivencia para el sistema. Ante este panorama, una reestructuración profunda del financiamiento de la educación superior ya no es una propuesta progresista, sino una necesidad de supervivencia para el sistema.

La agencia France 24 realizó a principios de junio un informe muy revelador: "Universidades en crisis: ¿vale aún la pena un título universitario?". El título tiene respuesta en cinco minutos, a través de su canal de YouTube liberado para todo acceso.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi

Financiamiento

Mientras las currículas universitarias tardan años en actualizarse debido a la burocracia institucional, el mercado laboral —impulsado por la velocidad de la Inteligencia Artificial y la digitalización— exige habilidades prácticas ahora mismo.

Los jóvenes actuales (los nativos digitales por excelencia) han hecho cuentas.

¿Para qué cursar asignaturas teóricas del siglo pasado si un bootcamp de programación de seis meses o una certificación en análisis de datos otorgada por Google o Microsoft los coloca en un puesto remoto bien pago de forma inmediata?

Las carreras cortas e hiperespecializadas ganan terreno porque eliminan el costo de oportunidad y el tiempo muerto. Las carreras cortas e hiperespecializadas ganan terreno porque eliminan el costo de oportunidad y el tiempo muerto.

Estudiantes universitarios

La crisis no solo es de vocación, sino también geopolítica, y el epicentro del terremoto está en los Estados Unidos. Históricamente, las universidades norteamericanas compensaban la baja de estudiantes locales atrayendo al mejor talento del resto del mundo. Eso también se terminó.

Coincidiendo con las políticas de inmigración restrictivas de la administración de Donald Trump, la matrícula de estudiantes extranjeros en los EE. UU. ha sufrido un colapso sin precedentes.

Según un informe publicado por la organización sin fines de lucro NAFSA (Asociación de Educadores Internacionales), la matrícula de estudiantes extranjeros en las universidades estadounidenses para el semestre de primavera de 2026 cayó un 20% con respecto a la primavera anterior.

El estudio, que encuestó a 149 instituciones educativas, confirma que las trabas con las visas y el clima político están ahuyentando al alumnado internacional. El estudio, que encuestó a 149 instituciones educativas, confirma que las trabas con las visas y el clima político están ahuyentando al alumnado internacional.

Este vacío en las aulas estadounidenses no significa que los jóvenes hayan dejado de viajar, sino que cambiaron de rumbo. Las instituciones de Asia y Europa están absorbiendo rápidamente ese flujo de estudiantes, ofreciendo visados más amigables y costos de vida sustancialmente menores.

Educación superior

No estamos ante una crisis pasajera o un bache demográfico; estamos presenciando una transformación histórica.

La universidad, tal como la conocimos en el siglo XX, está perdiendo el monopolio del saber y del prestigio. La universidad, tal como la conocimos en el siglo XX, está perdiendo el monopolio del saber y del prestigio.

Para no volverse obsoletas, las casas de altos estudios se ven obligadas a reinventarse: flexibilizar sus títulos, asimilar los formatos cortos e híbridos y, fundamentalmente, bajar los costos. El conocimiento se ha democratizado y fragmentado; ahora le toca a las instituciones entender que un cartón colgado en la pared ya no es la única, ni la mejor, llave al futuro.

América Latina

En la región existen matices muy particulares. Mientras que en Estados Unidos o Europa la crisis se traduce en campus vacíos debido a la pirámide demográfica y al costo prohibitivo, en América Latina la realidad está fragmentada por tensiones presupuestarias, problemas crónicos de deserción y una fuerte disparidad entre los modelos públicos y privados.

La educación superior latinoamericana no está viviendo exactamente la misma caída de matrículas que el hemisferio norte, sino una crisis de permanencia, financiamiento y descalce laboral.

Alta demanda, baja graduación

A diferencia del norte, el deseo aspiracional de ir a la universidad sigue siendo altísimo en la región. El total de estudiantes matriculados creció de manera significativa en la última década (rozando los 30 millones en el plano iberoamericano).

Sin embargo, el acceso es engañoso.

Apenas 3 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años logran acceder a la educación superior. Apenas 3 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años logran acceder a la educación superior.

La brecha socioeconómica es brutal. Los estudiantes de mayores ingresos tienen hasta tres o cuatro veces más probabilidades de ingresar y terminar que los sectores vulnerables.

El cuello de botella es la deserción, puesto que cerca de la mitad de los estudiantes que ingresan a una carrera de grado en América Latina abandona en los primeros dos años, debido a la necesidad de trabajar y a la rigidez de los planes de estudio.

En todos los casos y atendiendo a la variedad de problemática alrededor de la universidad, las sociedades debaten. Y cada vez lo hacen desde áreas que salen de lo estrictamente educativo.