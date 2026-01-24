Una ruta de alta montaña fue clausurada porque el agua la rebalsó tras las tormentas

Se trata del puente de la ruta 149 sobre el rio Uspallata. Quedó intransitable por los sedimentos y habilitaron un desvío mientras trabajan en despejarlo.

Un tramo de la ruta 149 que conecta Uspallata con el suroeste de San Juan fue clausurado este sábado por la tarde a raíz del incremento del caudal de agua en el río Uspallata, a raíz de las tormentas. El puente de la ruta que pasa por encima del cauce se rebalsó e hizo imposible su tránsito hasta las 19.

Se trata de la ruta 149 en su nacimiento (intersección con la Ruta 52) que ha sido afectada por las crecientes producto de la tormenta de la noche de este viernes y madrugada del sábado. Es la ruta que conecta Uspallata con Barreal, en San Juan. Una zona de turismo de montaña.

El agua sobre el puente de la ruta 149 El agua rebalsó el puente de la ruta 149 El agua rebalsó el puente de la ruta 149 En el lugar trabajó la Dirección Nacional de Vialidad, con el objetivo de despejar la ruta, afectada por el barro y los sedimentos de la corriente de agua. Además de brindar asistencia a las personas que quedaron varadas del otro lado del puente y buscan acceder al valle de Uspallata. Cerca de las 19 confirmaron que la ruta estaba habilitada para transitar con precaución.

Mientras tanto, durante el corte, las autoridades habilitaron un desvío por intermedio del viejo camino hacia Las Bóvedas de Uspallata que conecta con la ruta 149. En el operativo trabajó también la dirección de Tránsito de la Municipalidad de Las Heras.

Trabajan en la limpieza del puente y habilitaron un desvío Trabajan para despejar la ruta 149 en Uspallata Trabajan para despejar la ruta 149 en Uspallata Por otro lado, es tanta el agua que desciende por el río Uspallata que una imagen del caudal del mismo pero a la altura de la Ruta 7 muestra la intensidad con la que viene descendiendo el agua. Algunas personas que viajaban desde y hacia Chile se detuvieron a advertir el escenario.