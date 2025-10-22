Una numeróloga analizó a los candidatos a diputados por Buenos Aires en la previa a las elecciones y su predicción fue contundente

Faltan pocos días para las elecciones legislativas 2025, las encuestas y proyecciones no son las únicas herramientas para anticipar tendencias. La numerología también ofrece una mirada alternativa: una lectura simbólica de las energías que acompañan a los principales candidatos en la carrera por las 35 bancas de diputados en la provincia de Buenos Aires.

Según explica Paula Martín , especialista de Alma de León , “la numerología parte de la fecha de nacimiento para revelar fortalezas, desafíos y misiones personales. Es una forma simbólica de entender el poder, las decisiones y los momentos de transformación”.

A través del número de vida y los arcanos del tarot, el análisis propone una radiografía energética de cada figura política.

Para Paula Martín, los números “no predicen resultados electorales , pero sí revelan tendencias internas y personales que pueden influir en las decisiones y vínculos de poder”.

De este modo, la numerología se presenta como un espejo distinto para observar el mapa político: un lenguaje simbólico que interpreta el pulso energético de quienes aspiran a representar al país. Porque, en tiempos de cambio, los números también votan.

paula martin terapias holísticas numerologia

Qué dice la numerología de los candidatos

La Libertad Avanza (503) – Diego Santilli

Número de vida: 15 – Arcano: El Diablo. Representa el poder de seducción, la ambición y la obsesión por el control. Este 2025 lo encuentra en una candidatura impulsiva, con la mirada puesta en un futuro salto presidencial. Su año fuerte será 2027.

Partido Nuevo Buenos Aires (221) – Santiago “Dogo” Cúneo

Número de vida: 22 – Arcano: El Maestro. Constructor. Figura de autoridad y decisión, con vocación de liderazgo. Este octubre de 2025 se proyecta como un ingreso sólido a Diputados, afianzando su espacio hacia 2027.

Liber.Ar (318) – María Fernanda Tokumoto Eyler

Número de vida: 15 – Arcano: El Diablo. Etapa de desequilibrio personal que afecta su desempeño político. Año de revisión más que de expansión.

Frente de Izquierda-Unidad (506) – Nicolás Del Caño

Número de vida: 17 – Arcano: La Estrella. Simboliza esperanza y renovación. Buen momento para reconfigurar su rol en el Congreso y aportar equilibrio a los debates.

Frente Patriota Federal (95) – Alberto Samid

Número de vida: 14 – Arcano: La Templanza. Capacidad de mediación y búsqueda de armonía, aunque con riesgo de desbalance interno. Un resultado mejor del esperado, aunque sin ingreso directo.

Unión Liberal (153) – Roberto Cachanosky

Número de vida: 16 – Arcano: La Torre. Año de crisis y cambios profundos. Las estructuras rígidas del pasado se desmoronan. No es una elección favorable.

Fuerza Patria (507) – Jorge Taiana

Número de vida: 15 – Arcano: El Diablo. Energía de ambición y reconstrucción tras una caída. Logra una elección estable, sin superar expectativas.

Coalición Cívica A.R.I. (47) – Juan Manuel López

Número de vida: 19 – Arcano: El Sol. Optimismo, energía y liderazgo, aunque con riesgo de exceso de ego. Su impulso lo mantiene bien posicionado.

Proyecto Sur (305) – Ricardo Alfonsín

Número de vida: 22 – Arcano: El Maestro. Constructor Credibilidad y firmeza. No encabeza los resultados, pero deja una huella positiva y coherente.

Propuesta Federal para el Cambio (299) – Fernando Burlando

Número de vida: 6 – Arcano: Los Enamorados. Año de introspección y replanteo personal. Energía de transición, no favorable para la competencia electoral.

Provincias Unidas (508) – Florencio Randazzo

Número de vida: 6 – Arcano: Los Enamorados. Tiempo de quiebre y decisiones difíciles. 2025 no es su mejor año, pero prepara el terreno para un nuevo ciclo político.

Alianza Potencia (504) – María Eugenia Talerico

Número de vida: 19 – Arcano: El Sol. Optimismo y empuje, aunque con tendencia al idealismo. Buen año para construir desde una mirada más realista.

Unión Federal (501) – Fernando Gray

Número de vida: 14 – Arcano: La Estrella. Empatía y reconstrucción. Replanteo de estructuras internas en busca de cohesión partidaria.

Nuevos Aires (502) – Sixto Cristian

Número de vida: 21 – Arcano: El Mundo. Juventud, potencial y energía expansiva. Aún sin madurez política, pero con proyección a futuro.

Movimiento Avanzada Socialista (276) – Manuela Castañeira

Número de vida: 19 – Arcano: El Sol. Idealismo y deseo de cambio, pero atravesada por conflictos internos. Año desafiante para consolidar liderazgo.