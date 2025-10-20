Quiénes son los candidatos: Carolina Jacky pasó por el Escáner Electoral de MDZ

Este domingo los mendocinos elegirán diputados nacionales y en MDZ te mostramos quién es quién.

La candidata a diputada nacional por Protectora, Carolina Jacky , pasó por el Escáner Electoral de MDZ .

Jacky tiene 73 años, es abogada y activista por los derechos humanos y de género.

Encabeza la lista de candidatos al Congreso de Protectora Fuerza Política, el partido fundado por el ex diputado nacional y actual legislador provincial José Luis Ramón.

Esta no es su primera participación en un proceso electoral. Fue candidata como Jorge Jacky, antes de su cambio de género, para la Gobernación en 1987 por la Unión de Centro Democrático (UCeDe).

Previamente había sido candidata a concejal de la Ciudad de Mendoza en 1973 por Fuerza Nueva.

Desempeñó un cargo público en la década de los 90 siendo asesora de la Administración General de Puertos durante la presidencia de Carlos Menem.

Actualmente es monotributista y vive de su profesión como abogada.

Ha declarado como patrimonio una vivienda en Los Corralitos.