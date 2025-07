Una mujer argentina recorre el mundo en moto con su laptop y 80.000 kilómetros de historia

Con tres motos y más de 80.000 kilómetros recorridos, no es la velocidad lo que me seduce, sino el silencio de la ruta, el encuentro humano y el desafío de superarme. Nunca me caí yendo rápido. Todas mis caídas fueron a menos de 20 km/h o parada. Soy muy consciente del riesgo.

Uno de sus grandes hitos fue la travesía por la Patagonia, 10.000 kilómetros en 100 días, desde Bariloche hasta Ushuaia por la Ruta 40 y de regreso a Buenos Aires por la Ruta 3. El viento fue el mayor obstáculo. Les cuento una anécdota en Paso San Sebastián, Tierra del Fuego: una caída subiendo al barco, dedos morados, y una decisión firme de detenerme. Mis compañeros querían que siga, pero conocía mi límite. Horas después, dos motoqueros llegaron desde Río Grande a buscarme. Ese día entendí lo que es la camaradería motoquera.

IMG-20250719-WA0061 "De Uruguay a Brasil, con mochila ligera y ruta abierta." Gentileza.

Con mi segunda moto, tuve otra prueba: en Mar del Plata, un pedazo de ropa se enganchó en la cadena y destruyó la transmisión. Por fortuna, pude frenar a tiempo.

En 2024, ya con la tercera moto, esta de mayor cilindrada, me animé a cruzar fronteras. Hice un viaje de 35 días por Uruguay y Brasil, recorriendo más de 3.500 km. Mi ritmo es propio: máximo 500 km por día, viajes diurnos y muchas paradas. Estudio las rutas, descanso cada 100 o 120 km. Los empleados de estaciones de servicio son mis amigos, y los camioneros, mis mejores compañeros.

IMG-20250719-WA0060 "Kilómetros de ruta, encuentros y mates en Florianópolis." Gentileza.

En 2025 cumplí otro sueño: recorrer Portugal en moto alquilada. Fueron 15 días y 2.000 kilómetros por un país amable con los motociclistas. Las rutas son como pistas de billar y los conductores, muy prudentes. Aun así, el viento volvió a ser protagonista.

En más de una ocasión, motociclistas de alta cilindrada me aplaudieron en estaciones de servicio. No me considero valiente, pero reconozco que mi pasión por las dos ruedas me obliga a ser leal a ese deseo: El viaje es el camino. Lo demás, son excusas.

IMG-20250719-WA0058 "Argentina profunda. Naturaleza, conexión y moto." Gentileza.

¿Y el trabajo?

Sigo adelante con mi profesión. Atiendo a mis consultantes online, doy clases y ofreczco servicios desde cualquier punto con WiFi. A veces atiendo desde un hostel, una estación de servicio o un pueblo perdido entre montañas. Siempre con la laptop en la mochila.

Con más de 12 provincias argentinas recorridas y experiencias en tres países, mi historia no busca likes sino libertad real. No viajo para mostrar, viajo para estar en paz.

IMG-20250719-WA0059 "Inicio de un viaje, siempre con el mismo impulso." Gentileza.

* Carolina Pinasco.

