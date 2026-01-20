Una marca de ropa francesa desembarca en Argentina y planea inaugurar varias tiendas

Una marca de ropa francesa confirmó su llegada a la Argentina y planifica expandirse con más tiendas en el país.

Una conocida firma francesa de ropa anunció su ingreso al mercado argentino con un ambicioso proyecto de expansión comercial que incluye la apertura de múltiples locales en diferentes puntos del país durante el próximo año. Se trata de una marca conocida mayormente en el exterior.

La empresa es Kiabi, especializada en indumentaria para toda la familia, que confirmó que desplegará un plan que contempla la instalación de seis tiendas en los siguientes 12 meses, con propuestas de moda accesible para mujeres, hombres y niños.

La iniciativa comercial estará liderada por el Grupo One y busca consolidar la presencia de la marca europea en el mercado local. Los futuros locales, cada uno con alrededor de 1.200 metros cuadrados, se ubicarán en shoppings y zonas comerciales de alto tránsito.

compra-ropa-verano-mujer-ropa-exterior-boutique_508835-9847 Una marca de ropa francesa llega a la Argentina. Ilustrativa. Cuándo llegará la ropa francesa a la Argentina Si bien aún no se confirmaron fechas específicas, la primera tienda de Kiabi está prevista para abrir sus puertas en los próximos meses, como parte de un cronograma que se extenderá a lo largo de 2026. Además de Buenos Aires, la compañía ya está evaluando otras ciudades argentinas para futuras inauguraciones.

La marca pone énfasis en ofrecer productos con buena relación entre precio y calidad, en un contexto en el que los consumidores buscan alternativas más económicas sin resignar estilo ni variedad.