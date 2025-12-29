Una histórica radio mendocina cerró sus puertas y entregarán el dial

La radio de propiedad católica estaba al aire desde hace más de 35 años. Quienes la controlan no pueden hacer frente a los costos operativos por lo que cerraron sus puertas.

La histórica radio Murialdo, propiedad del Arzobispado de Mendoza y que difundía entre otras cosas contenido vinculado a la iglesia católica, cerró sus puertas y su dial de banda FM será devuelto al organismo que lo administra, poniendo un cierre así a más de 35 años al aire.

La noticia fue comunicada por el Arzobispado de Mendoza, quien informó que la decisión fue adoptada por la Congregación de San José (Josefinos de Murialdo), la cual administraba el medio de comunicación. "Se ha iniciado el procedimiento de devolución de la frecuencia radial 90.5 MHz ante la autoridad competente, conforme a la normativa vigente", señalaron en dicho comunicado.

Comunicado de Prensa Arzobispado de Mendoza - Murialdo Comunicado de Prensa Arzobispado de Mendoza - Murialdo Por qué cerró Radio Murialdo En cuanto a los motivos por los cuales se tomó la decisión, desde el Arzobispado señalaron que "la Congregación ha comunicado la imposibilidad de continuar afrontando los costos operativos y de sostenibilidad del servicio radial".