Una histórica radio mendocina cerró sus puertas y entregarán el dial
La radio de propiedad católica estaba al aire desde hace más de 35 años. Quienes la controlan no pueden hacer frente a los costos operativos por lo que cerraron sus puertas.
La histórica radio Murialdo, propiedad del Arzobispado de Mendoza y que difundía entre otras cosas contenido vinculado a la iglesia católica, cerró sus puertas y su dial de banda FM será devuelto al organismo que lo administra, poniendo un cierre así a más de 35 años al aire.
La noticia fue comunicada por el Arzobispado de Mendoza, quien informó que la decisión fue adoptada por la Congregación de San José (Josefinos de Murialdo), la cual administraba el medio de comunicación. "Se ha iniciado el procedimiento de devolución de la frecuencia radial 90.5 MHz ante la autoridad competente, conforme a la normativa vigente", señalaron en dicho comunicado.
Por qué cerró Radio Murialdo
En cuanto a los motivos por los cuales se tomó la decisión, desde el Arzobispado señalaron que "la Congregación ha comunicado la imposibilidad de continuar afrontando los costos operativos y de sostenibilidad del servicio radial".
Por tal motivo se dispuso el cierre de la radio. Además, considerando que la frecuencia fue oportunamente otorgada "con una finalidad pastoral y de servicio a la comunidad", desde el Arzobispado señalaron que acompañan la decisión cumpliendo con las "obligaciones legales que de ella se derivan".