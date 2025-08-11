Una fuga de gas en una iglesia de Chubut dejó al cura y a decenas de fieles intoxicados

La fuga ocurrió durante una ceremonia religiosa en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, en la ciudad de Comodoro Rivadavia de Chubut.

El hecho ocurrió pasado el mediodía del domingo en la capilla Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Lisandro de la Torre y Divina Providencia, en el barrio Quirno Costa de Comodoro Rivadavia, Chubut.

En medio de la misa, los bomberos de la ciudad recibieron un llamado de alerta por personas con síntomas compatibles con intoxicación dentro de la iglesia. Según informó el jefe de Bomberos, José Ayamilla, a los medios locales, al arribar al lugar encontraron a varios fieles afectados, algunos ya en la vereda, por lo que procedieron a evacuar completamente el edificio de inmediato.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil, efectivos policiales y equipos sanitarios. Se utilizaron ambulancias del servicio 107 y de la empresa privada Delta para atender a los afectados, mientras que otros fueron trasladados en vehículos particulares. El sacerdote Fernando Franco recibió asistencia médica en el lugar, al igual que la niña y el monaguillo.

Cómo inició la fuga de gas en la misa De acuerdo con las primeras pericias, la fuga se originó por la caída y posterior obstrucción de uno de los caños de salida del monóxido de carbono de la caldera de la capilla, lo que provocó que el gas se filtrara hacia el interior.