Una empresa subasta 42 camionetas usadas: cómo participar del evento

Una gran subasta es organizada por una empresa que pone a disposición camionetas pick-ups que están usadas.

Una nueva subasta 100% online de vehículos usados llegó a la Argentina con una oferta destacada: 42 camionetas pick-up de la marca Nissan que formaron parte de la flota corporativa de la empresa Pecom. A través de un remate, muchos de los interesados aprovechan para obtener un vehículo deseado a un precio que puede ser más accesible.

La iniciativa, organizada en conjunto con la plataforma especializada BidBit, busca facilitar la renovación de activos empresariales y abre una oportunidad tanto para particulares como para empresas interesadas en adquirir unidades a través de un proceso digital.

Desde el 9 de diciembre y hasta el 16 de este mes, quienes quieran participar pueden ingresar al sitio de BidBit y revisar la información técnica y visual de cada camioneta, con detalles que ayudan a evaluar cada unidad antes de ofertar. La subasta se lanzó oficialmente el 9 de diciembre y continúa activa hasta la fecha de cierre.

Cómo sumarse a la subasta Para ser parte del remate, los interesados deben registrarse en la plataforma online de BidBit, lo que permite ofertar desde cualquier punto del país sin necesidad de asistir de manera presencial. Esta modalidad digital simplifica trámites y amplía el acceso para potenciales compradores.

Subasta Remate Martillo Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La subasta será 100% online. Aunque el proceso es principalmente virtual, también se habilitó una instancia presencial para inspeccionar los vehículos. El 13 y 15 de diciembre, de 11 a 17 horas, se podrá visitar el Centro Logístico de BidBit en Cipolletti (Ruta 151, km 6,5), donde los interesados podrán ver las camionetas en persona, poner en marcha sus motores y consultar con especialistas.