Una docente argentina está entre los 10 finalistas del premio Global Teacher Prize 2026

Gloria Argentina Cisneros , una docente de 39 años de la Escuela N.° 793 "Don Carlos Arnaldo Jaime" en Taco Pozo, Chaco, fue seleccionada entre los 10 finalistas del GEMS Education Global Teacher Prize 2026 , dotado con USD 1 millón. La distinción, organizada por Fundación Varkey en colaboración con la UNESCO, reconoce a docentes excepcionales que han transformado la vida de sus estudiantes y comunidades.

Desde hace nueve años, Gloria viaja más de dos horas en moto atravesando caminos de tierra y condiciones extremas para garantizar que ningún niño del impenetrable quede sin estudiar. De lunes a viernes vive en la escuela, donde desempeña múltiples roles: directora, docente, cuidadora, administradora y líder comunitaria.

En un entorno sin agua potable, servicios básicos ni atención médica cercana, Gloria ha logrado introducir tecnología, paneles solares y conectividad en su escuela. Implementó metodologías innovadoras como aprendizaje basado en la investigación, herramientas de inteligencia artificial, proyectos creativos, producción de libros escritos por estudiantes, un "zoológico de aula" y un "libro viajero" que expande el horizonte cultural de los niños más allá de su realidad rural.

Además llevó adelante el proyecto "La biblioteca en mi casa", construyendo en cada hogar de sus alumnos una biblioteca junto a las familias para que cada estudiante rural tenga libros al alcance de su mano. Este proyecto fue reconocido como acción de buenas prácticas docentes a nivel nacional.

Su escuela, con 15 estudiantes de primero a séptimo grado, mantiene niveles de aprendizaje sostenidos e incluso destaca en ferias de ciencias, con egresados que hoy continúan estudios superiores.

Impacto que trasciende el aula

Gloria ha escolarizado a todos los niños de los parajes a su cargo, recorriéndolos uno por uno para integrarlos al sistema educativo. Les consiguió becas a sus 15 alumnos actuales y también a unos 35 estudiantes más que viven en Taco Pozo, gracias a acuerdos que ella misma gestionó con ONG y donantes. También obtuvo donaciones de agua potable para la escuela y ha impulsado mejoras para instituciones rurales vecinas.

Su jornada excede lo esperado en cualquier escuela: creó un contraturno diario para profundizar aprendizajes, recibe a niños de 3 a 5 años como "oyentes" para que lleguen alfabetizados a primer grado y realiza visitas domiciliarias para acompañar a las familias. Además dedica tiempo a capacitar a colegas y promover el aprendizaje permanente en la región, donde es reconocida como una docente modelo.

En marzo de 2025 fue seleccionada la mujer destacada del año de la provincia del Chaco, en el marco de la escuela como espacio para atender las emociones y brindar contención a los niños y las familias. También forma parte de la selección de la ruta para la paz 2025 de la UPF (Universal Peace Federation).

Con una trayectoria marcada por el compromiso y el servicio, su sueño es construir una residencia estudiantil que permita a los jóvenes rurales completar sus estudios sin abandonar sus comunidades.

El Global Teacher Prize: reconocimiento mundial a la docencia

En su décimo año, el Global Teacher Prize es el premio más grande de su tipo, creado para reconocer a un docente excepcional que haya realizado un aporte destacado a la profesión y para destacar el importante rol que los educadores desempeñan en la sociedad. Desde su lanzamiento, el galardón ha recibido más de 100.000 postulaciones y nominaciones de todo el planeta.

Agustín Porres, Director Regional de Fundación Varkey, expresó: "Tenemos una nueva oportunidad de reconocer a los docentes, de aplaudirlos y de contar en nuestros entornos que la educación es el camino para salir adelante. Gloria es un vivo retrato de que la educación transforma vidas, hoy la celebramos a ella y a los 10 docentes que brillan desde las aulas".

Sunny Varkey, fundador del Global Teacher Prize, GEMS Education y la Fundación Varkey, afirmó: "Felicitaciones, Gloria. El Global Teacher Prize fue creado con una misión simple: poner en valor a docentes como vos, educadores cuya dedicación, creatividad y compasión merecen ser celebradas y compartidas con el mundo. Los docentes forman mentes, despiertan confianza y abren las puertas por las cuales los jóvenes construyen futuros más brillantes para sí mismos y para los demás. Tu trabajo va mucho más allá del aula: toca vidas y transforma el mundo".

Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO, expresó: "La UNESCO se honra en acompañar al Global Teacher Prize en la celebración del compromiso extraordinario de docentes en todas partes. Nuestro mundo atraviesa desafíos profundos: desde la escasez docente y los rápidos cambios tecnológicos hasta las urgentes demandas de la acción climática. Si queremos construir un futuro justo, inclusivo y sostenible, debemos reconocer una verdad simple: no vamos a estar a la altura de este momento si no invertimos en docentes".

Los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026

Gloria Cisneros, de Argentina

Joshue Castellanos Paternina, de Colombia

Rouble Nagi, de India

Alfonso Filippone, de Italia

Ana Hernández Revuelta, de España

Ewa Stefania Drobek, de Polonia

Jasmyn Nicole Wright y Timothy James Stiven, de Estados Unidos

Adeola Olufunke Akinsulure, de Nigeria

Colleen O'Rourke, de Australia

El ganador será elegido entre los 10 finalistas por la Global Teacher Prize Academy, integrada por personalidades destacadas, y se anunciará en el World Governments Summit, que se llevará a cabo en Dubái del 3 al 5 de febrero de 2026.