Un sismo de magnitud 5,8 se produjo este sábado a las 7 sobre la cordillera y sorprendió por el lugar del epicentro.

Un sorpresivo sismo se sintió en la cordillera este sábado.

Un llamativo sismo se produjo este sábado por la mañana sobre la Cordillera de los Andes y el epicentro del temblor generó sorpresa, ya que la zona del fenómeno no es tan habitual.

Según se informó desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el sismo ocurrió 173 kilómetros al oeste de San Salvador De Jujuy; 183 km al noroeste de Salta y 15 km al sur de Catúa.

En concreto, se señaló que el epicentro fue en Salta y se generó a una profundidad de 206 kilómetros.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo? Antes

Verificar el material de la casa, colegio o lugar de trabajo.

Identificar lugares de protección sísmica, mantenerse alejados de ventanas y elementos que pueden caerse.

Tener a mano la mochila de emergencia. Durante