Un reconocido neumonólogo analiza el riesgo de la gripe H3N2: claves para este invierno

Tras la detección de casos de gripe A H3N2 -denominada subclado K y por lo cual se la conoce como "Gripe K"- en Argentina, el reconocido médico neumonólogo y director de la Clínica Respirar Salud , Alejandro Chirino, se refirió al potencial impacto.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM , el especialista, quien además se dedica al deporte y a la música, anticipó un escenario de mayor circulación viral durante el invierno, basado en la experiencia del hemisferio norte.

"Ya se han reportado casos de la gripe con esta variante H3N2 variante K en la Argentina", afirmó Chirino en una entrevista con MDZ Radio . Y agregó: "Es muy probable que tengamos un pico de gripe que se adelante en el tiempo, que sea un poco mayor que los años anteriores y que sea básicamente dominado por esta variante".

El profesional explicó que la introducción de la variante gripe A H3N2, la cual es "ligeramente nueva", suele acelerar la transmisión. "Es probable que veamos los casos de gripe un poco antes de lo normal, que es bien en invierno", precisó.

Consultado sobre las particularidades de esta cepa , Chirino aclaró que el cuadro clínico no difiere de la gripe común. "Lo que sabemos es que la gripe es la misma, digamos, el cuadro clínico es el mismo", dijo. No obstante, al ser "un poco más transmisible", la consecuencia directa sería un aumento numérico de casos, lo que elevaría también la cantidad de personas con formas severas.

"Al haber mayor cantidad de casos, puede que también hayan mayor cantidad de casos complicados", señaló, recordando que los grupos de mayor riesgo son siempre los adultos mayores de 65 años, personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas, mujeres embarazadas y niños menores de dos años.

Alejandro Chirino - Medico neumonólogo - Mat Provincial 7420 director de la clinica Respira Salud

Los síntomas, detalló, son los habituales: "Desde cuadros de congestión leve (...) a cuadros más con síntomas más severos, como fiebre muy alta, tos intensa, quebrantamiento, dolores musculares". Ante la presencia de fiebre alta que persista más de tres días, falta de aire o decaimiento marcado en adultos mayores, recomendó realizar una consulta médica.

La importancia clave de la vacunación

El eje central de las recomendaciones del especialista fue la inmunización. "El objetivo de la vacunación es reducir los cuadros graves", subrayó, y destacó que la vacuna antigripal 2025 "tiene cierta protección contra esta variante K". Por ello, aconsejó que "las personas que tienen la indicación y no se han vacunado, se vacunen".

Respecto al futuro, indicó: "Cuando venga la vacuna 2026, rápidamente cumplir con el calendario". Los grupos objetivo, enumeró, son "mayores de 65 años, pacientes con enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, mujeres embarazadas y niños menores de dos años".

Medidas de cuidado y contexto

Frente a la consulta sobre el impacto en la memoria colectiva post pandemia, Chirino hizo hincapié en la responsabilidad individual. "Los virus no viven fuera del ser humano. El virus vive en las personas", explicó. Por ello, enfatizó la adopción de "medidas razonables" para evitar contagios, especialmente al convivir con personas de riesgo, como consultar a tiempo y no automedicarse.

Respecto al tratamiento, confirmó que para el manejo sintomático se utiliza "lo de siempre", como paracetamol, y que en casos graves evaluados por un médico puede ser útil un antiviral dentro de las primeras 48 horas.

Sobre la situación epidemiológica reciente en Mendoza, el neumonólogo observó que "hemos tenido muchos casos" de virosis respiratorias, con circulación de influenza, virus sincitial respiratorio y COVID-19, y una extensión atípica de los cuadros "hacia la primavera y casi hasta el verano".