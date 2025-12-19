Llegó la "gripe K" a la Argentina: cómo evitar contagiarse de la influenza A H3N2

Se confirmaron tres casos en Argentina de la "gripe K", y desde el Ministerio de Salud aconsejaron tomar una serie de medidas de cuidado.

El Instituto Malbrán confirmó la detección de tres casos de "gripe K", como se la conoce a la influenza A (H3N2) del subclado K. Estos son dos pacientes de la provincia de San Cruz, y un nene internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Salud explicaron en redes sociales que "no demostró ser más grave que otras variantes", pero emitieron un listado de medidas para evitar los contagios.

¿Cómo evitar contagiarse de la "gripe K"? Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales.

Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.

Ventilar adecuadamente los ambientes.

Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios. Por otro lado, la cartera liderada por Mario Lugones recordó que "los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año".

"También se recomienda tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación", agregó.