Un proyecto educativo que lleva el nombre de un alumno recibió un premio internacional

El proyecto Matteo , liderado por el profesor universitario e investigador cordobés Marcelo García, recibió esta semana el Premio Internacional Lueny Morell a la innovación educativa en Educación Superior en STEAM . En esta edición, un jurado independiente evaluó 13 postulaciones provenientes de cinco países, entre ellos España y México, antes de consagrar a la iniciativa cordobesa.

La distinción, otorgada por InnovaHiEd Academy , se entrega en memoria de Lueny Morell, referente mundial por su trabajo en la transformación educativa. El reconocimiento será entregado en una ceremonia especial que tendrá lugar en el marco de la 28ª Conferencia Internacional sobre Aprendizaje Colaborativo Interactivo y 54ª Conferencia Internacional IGIP sobre Pedagogía en Ingeniería: Innovación mediante el Aprendizaje Colaborativo en la Educación en Ingeniería.

Este evento se centrará en el intercambio de tendencias relevantes y resultados de investigación, así como en la presentación de experiencias prácticas en Interactive Collaborative Learning y pedagogía en ingeniería. La conferencia se llevará a cabo del 1° al 3 de octubre de 2025 en Budapest, Hungría, y en ella se reunirán líderes globales, investigadores y profesionales para compartir conocimientos sobre las últimas innovaciones en tecnologías emergentes y su impacto en la educación.

“Estamos increíblemente felices. Este premio nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir adelante, soñando aún más grande con el proyecto Matteo. Agradecemos a todos los que nos acompañaron y creyeron en esta iniciativa desde el principio”, expresó el ingeniero Marcelo García, docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet.

El proyecto Matteo es un proyecto educativo y de ciencia ciudadana , invitando a personas de todas las edades (incluyendo a niños, niñas y jóvenes de establecimientos educativos de todas las modalidades) a participar en la identificación de problemáticas ambientales, en la generación de videncia científica y en el diseño de posibles soluciones junto con un equipo interdisciplinario. La propuesta busca despertar vocaciones científicas, fomentar la participación activa de la comunidad y destacar el impacto real que en la actualidad pueden tener niños, niñas y jóvenes en su comunidad.

El proyecto consiste en un Monitoreo Automático del Tiempo en la Tropósfera en Escuelas y Organismos de la provincia de Córdoba. La metodología de enseñanza STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) es cada vez más utilizada en todos los niveles educativos para fortalecer los aprendizajes colaborativos y preparar a los estudiantes para los desafíos del futuro.

El proyecto es un homenaje a Matteo Cáceres Ravagli y su familia. Matteo fue, junto a sus compañeros del instituto educativo Dante Alighieri de Villa Carlos Paz, un precursor del trabajo científico, que inició en el 2013 en relación a los recursos hídricos y las cuencas en la Provincia de Córdoba. Matteo falleció en un accidente en 2017 y el equipo coordinador de la iniciativa diseño e implementó el proyecto que lleva su nombre.

El objetivo del Proyecto Matteo

El objetivo central del proyecto es revalorizar la participación de la comunidad en el registro de datos útiles para una mejor gestión de los recursos hídricos generando evidencia científica para la definición de políticas publicas basadas en evidencia. La propuesta también busca fortalecer el trabajo colaborativo entre instituciones educativas y organismos científicos, incentivando la incorporación de estudiantes de todos los niveles, tanto de escuelas públicas como privadas.

En esa misma línea, el proyecto contempla la participación activa de residentes locales en la recopilación de información hidrometeorológica, lo que permite sumar miradas diversas y enriquecer la construcción de conocimiento colectivo.

Entre los objetivos específicos, se destaca la tarea de registrar y analizar información meteorológica con el fin de caracterizar procesos físicos particulares de la región, como pueden ser las tormentas intensas. Este trabajo no solo contribuye a comprender mejor los fenómenos naturales, sino también a diseñar metodologías de estudio y a construir instrumental propio.

Otro aspecto clave es la articulación pedagógica entre instituciones de distintos niveles y modalidades, en un esquema de cooperación que promueve aprendizajes integrados. De este modo, la ciencia deja de ser una actividad aislada para transformarse en una experiencia compartida entre escuelas, investigadores y vecinos.

El proyecto también persigue un fin social: generar conocimientos que permitan mitigar riesgos ambientales como inundaciones, sequías, incendios o contaminación. Se trata de formar conciencia en la comunidad para enfrentar desafíos ambientales con herramientas concretas.

La participación ciudadana ocupa un lugar central. Niños, niñas y jóvenes realizan mediciones hidrológicas e hidrometeorológicas, construyen su propio instrumental de bajo costo y actúan como multiplicadores de lo aprendido, trasladando esos saberes a sus entornos familiares y barriales.

El proyecto Matteo conecta a más de 150 instituciones educativas de distintos niveles y modalidades en todo el país (incluyendo más de 13 jurisdicciones provinciales), desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, incluyendo la Antártida e Islas del Atlántico Sur (desde Norte al Sur) y desde Misiones a Mendoza (de Este a Oeste).