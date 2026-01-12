Un pozo de gran tamaño lleva semanas complicando el ingreso al Acceso Sur

En una lateral muy transitada del Acceso Sur, un pozo sin señalizar preocupa a los conductores. El agua acumulada lo volvió aún más riesgoso.

Vecinos improvisaron advertencias con piedras y un tacho, pero hoy todo está caído. El pozo sigue creciendo y nadie lo repara.

Desde hace semanas, un pozo de grandes dimensiones está sobre la lateral este del Acceso Sur, justo en el ingreso a la traza principal. Se trata de un cráter que ya ocupa casi media calzada y que representa un serio riesgo para quienes utilizan ese tramo a diario para incorporarse al corredor.

La situación se vuelve aún más peligrosa por la falta total de señalización. Según relatan vecinos de la zona, ante la ausencia de respuestas oficiales fueron ellos mismos quienes colocaron piedras, un tacho y algunos hierros con cinta de peligro para advertir a los conductores. Con el paso del tiempo y las últimas lluvias, todo eso terminó caído dentro del pozo.

El agua acumulada agravó el problema. Hoy el cráter está parcialmente cubierto, lo que dificulta dimensionar su profundidad real y aumenta el riesgo de roturas, caídas o accidentes, sobre todo para quienes no conocen la zona o circulan en moto o bicicleta.

Durante la noche, el peligro es mayor. La lateral no cuenta con iluminación propia y el pozo apenas se distingue por lo que llega de las luces del Acceso Sur. En condiciones de poca visibilidad, esquivarlo a tiempo se vuelve casi imposible.

Además, no se trata de una calle secundaria sin movimiento. Es una lateral muy utilizada para ingresar al Acceso Sur, con circulación constante de autos y camionetas, especialmente en horarios pico.