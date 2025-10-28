Un investigador mendocino lideró un revelador estudio arqueológico en Pompeya

El mendocino Juan Manuel Monteoliva es investigador del CONICET y doctor en Medio Ambiente Visual e Iluminación Eficiente. Tras un exhaustivo estudio, analizó cómo en Pompeya se usaba la luz natural para la arquitectura de los romanos.

Esta investigación analiza las estrategias de captación de luz natural en diferentes construcciones antiguas. Este estudio está basado en la arquitectura de la ciudad de Pompeya y muestra el gran conocimiento que tenían en la antigüedad sobre la captación de luz natural. Y cómo las combinaban con los diseños de las construcciones de los edificios.

Monteoliva demostró que en lugares comunes y dedicados a la recreación, la luz natural llegaba de forma más directa; mientras que, por el contrario, en lugares más cerrados y de privacidad (como dormitorios) no había una buena llegada de la luz natural.

Para esta investigación, Monteoliva utilizó un método llamado simulaciones computacionales de precisión y un nuevo paradigma propuesto a través del indicador "Iluminancia Característica de Luz Diurna", el cual funciona para predecir el comportamiento de la luz natural en los distintos espacios.

“La importancia de construir un modelo reside en su capacidad para simplificar las relaciones entre variables, identificar patrones de comportamiento y estimar resultados, lo que contribuye a una comprensión más profunda y sistemática del espacio arquitectónico histórico”, afirma el investigador.

estudio pompeya 3

¿Para qué sirve este estudio?

El hallazgo principal, en los casos analizados, fue el descubrimiento de una correspondencia significativa entre el diseño arquitectónico, la disponibilidad de luz natural anual y el nivel de accesibilidad de los espacios.

La importancia de este estudio científico radica en parte en la información obtenida, ya que se muestra cómo en la antigüedad tenían un gran conocimiento y dominio sobre este tema y la capacidad de combinarla a diferentes construcciones.

Además, si bien no está determinado si se puede adaptar a las variadas construcciones modernas, este estudio sí se enfoca en la capacidad de la metodología para ser replicada en nuevos casos de estudio con el fin de fortalecer el modelo y generalizar los resultados.